باشگاه خبرنگاران جوان - مجید احمدی در حاشیه نمایشگاه اکسپو شیراز و در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه آمار نهایی بازدیدکنندگان خارجی هنوز اعلام نشده است، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اولیه، تا این لحظه نزدیک به ۴۰۰ هیئت خارجی از نمایشگاه بازدید کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه از این رویداد در مقایسه با دوره‌های گذشته است و امیدواریم این بازدید‌ها به توافق‌های تجاری، تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های اقتصادی منجر شود.

او با اشاره به حضور هیئت‌های تجاری افغانستانی در این نمایشگاه افزود: تاکنون حدود ۱۴۳ هیئت تجاری افغانستانی از مجموعه نمایشگاه بازدید داشته‌اند و بر اساس اطلاعات اولیه، قریب شش تا هفت درصد از این بازدید‌ها به انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه منجر و در حال بررسی می‌باشد.

تغییر مسیر سرمایه‌گذاری اتباع خارجی به سمت فعالیت‌های مولد

احمدی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت اقتصادی اتباع خارجی تصریح کرد: یکی از محور‌های فعالیت ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به افزایش تولید و رونق اقتصادی استان نیز کمک کند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد: در گذشته، بخشی از سرمایه‌های اتباع خارجی در فعالیت‌هایی متمرکز بود که ظرفیت محدودی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار داشتند. با این حال، با دستور استاندار فارس و تأکید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مدیریت و هدایت این ظرفیت‌ها در قالب فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی جدی‌تر دنبال شده است.

او افزود: در همین راستا، تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه اتباع دارای ظرفیت اقتصادی، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، اشتغال‌زا و حوزه‌هایی همچون گردشگری هدایت شوند تا زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی پایدار و فرصت‌های شغلی بیشتر فراهم شود.

افغانستان، پاکستان و تاجیکستان؛ ظرفیت‌های همکاری اقتصادی فارس

احمدی با اشاره به ظرفیت کشور‌های همسایه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با فارس گفت: افغانستان، پاکستان و تاجیکستان از جمله کشور‌هایی هستند که می‌توان با تقویت ارتباطات و تعاملات اقتصادی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران آنها را در استان فراهم کرد.

او با بیان اینکه حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی فارس است، افزود: ارتباط مستقیم با بازدیدکنندگان و هیئت‌های خارجی این امکان را فراهم می‌کند که از نزدیک با توانمندی‌های استان آشنا شوند و زمینه‌های همکاری مشترک و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه اطلاعات دقیق‌تر درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش‌های مولد و گردشگری خبر داد و گفت: اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه در حال پیگیری است و آمار و جزئیات این فعالیت‌ها در فرصت مناسب ارائه خواهد شد.

اکسپو شیراز؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری اکسپو شیراز در شرایط دشوار منطقه‌ای و فضای ناشی از جنگ را اقدامی مهم در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: برگزاری نمایشگاهی با این گستردگی و حضور هیئت‌های خارجی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های استان فارس و اهتمام مجموعه مدیریت استان برای توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی است.

او ادامه داد: این رویداد توانسته است زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی فارس، ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی و بررسی فرصت‌های همکاری فراهم کند. استقبال هیئت‌های خارجی نیز می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات اقتصادی در آینده باشد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: هر سرمایه‌گذاری که با هدف تولید، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی وارد میدان شود، شایسته حمایت است. باید با فراهم کردن بستر مناسب، از ظرفیت سرمایه‌های موجود برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار استفاده کنیم.

منبع: استانداری فارس