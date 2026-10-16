باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، بامداد جمعه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپاد مسلح «وینگ‌لونگ ۲» متعلق به عربستان سعودی را در آسمان استان مأرب سرنگون کرده است.

بر اساس بیانیه نیرو‌های مسلح یمن، این پهپاد هنگام انجام آنچه «فعالیت‌های خصمانه» توصیف شده، با استفاده از «سلاح مناسب» هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره نوع سامانه پدافندی یا سلاح به‌کاررفته برای سرنگونی پهپاد ارائه نشده است. همچنین اطلاعات مستقلی درباره این خبر منتشر نشده است.

منبع: الجزیره