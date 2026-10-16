با اجرای طرح پیشگیرانه سامان در شیراز، زرقان و سپیدان، علاوه بر نگهداری ۳۱۸۰ اصله پایه برق، ۴۴۵ عیب اولویت‌دار شبکه شامل تعویض تجهیزات معیوب، سرویس ترانس‌ها و هرس درختان در یک هفته گذشته برطرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز از تداوم اجرای طرح ملی سامان با انجام عملیات تعمیر و نگهداری روی ۳۱۸۰ اصله پایه شبکه و رفع ۴۴۵ عیب اولویت‌دار در هفته جاری خبر داد و تأکید کرد: این طرح با رویکرد پیشگیرانه، کاهش خاموشی‌های ناخواسته و ارتقای پایداری شبکه برق را دنبال می‌کند.

محمد صادق برزگری با اشاره به تداوم اقدامات فنی و عملیاتی این طرح اظهار کرد: طرح ملی سامان با هدف گذار از تعمیرات مقطعی به نگهداری نظام‌مند و پیشگیرانه شبکه توزیع برق در حال اجراست و تاکنون عملیات تعمیر و نگهداری روی ۳۱۸۰ اصله پایه شبکه در محدوده عملیاتی این شرکت انجام شده است. این اقدامات با تمرکز بر افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، پیشگیری از بروز حوادث و کاهش احتمال خاموشی‌های ناخواسته دنبال می‌شود.

او افزود: در ادامه اجرای برنامه‌های عملیاتی طرح سامان، طی هفته جاری ۴۴۵ عیب اولویت‌دار شبکه در قالب تعمیرات گروهی و با تمرکز بر فیدر‌های نیازمند رسیدگی برطرف شده است. این عملیات در فیدر‌های ۴۰۵ شهروزشهر، ۴۰۵ فتوح‌آباد، ۴۰۸ شام‌شام و ۴۰۱ روستا در محدوده امور هفت شیراز و شهرستان‌های زرقان و سپیدان اجرا شد.

برزگری با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده گفت: روکش‌دار کردن جامپر‌های شبکه، تعویض تجهیزات معیوب از جمله برق‌گیر، کات‌اوت و مقره، سرویس و نگهداری ۱۶ دستگاه ترانسفورماتور زمینی و ۷ دستگاه ترانسفورماتور هوایی، تصفیه روغن ۵ دستگاه ترانسفورماتور و انجام ۳۲ مورد هرس درختان در حریم شبکه، از جمله فعالیت‌های اجرایی این مرحله بوده است. همچنین در جریان عملیات، سایر عیوب و نواقص شناسایی‌شده نیز برای افزایش ایمنی و بهبود شرایط بهره‌برداری از شبکه برطرف شد.

رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به آغاز طرح ملی سامان از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: این طرح در ابتدا با محوریت تعمیرات پیشگیرانه خطوط فشار متوسط آغاز شد و طی ماه‌های گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی برای بهبود وضعیت نگهداری تجهیزات و کاهش احتمال بروز حوادث و خاموشی‌ها را در بر گرفته است.

او ادامه داد: سرویس و نگهداری پست‌های زمینی، اصلاح و رفع عیوب شبکه فشار ضعیف، هرس درختان در حریم شبکه و آماده‌سازی تأسیسات برای مواجهه با شرایط نامساعد جوی، از جمله مقاوم‌سازی پست‌ها و اجرای ایزوگام پشت‌بام پست‌های ساختمانی، از دیگر محور‌های این طرح به شمار می‌رود. اجرای هماهنگ این اقدامات، رویکرد جامع شرکت را در نگهداری پیشگیرانه و مدیریت دارایی‌های فیزیکی شبکه برق نشان می‌دهد.

برزگری با اشاره به ورود طرح سامان به فاز سوم تصریح کرد: در این مرحله، دامنه فعالیت‌ها توسعه یافته و اقداماتی نظیر جابه‌جایی پست‌های کم‌بار و پربار، تعدیل روشنایی معابر و سرویس پست‌های عمومی اولویت‌دار نیز در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه‌ها با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان اجرا می‌شوند.

او در پایان تأکید کرد: طرح ملی سامان حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، دانش فنی کارشناسان و تلاش مستمر گروه‌های عملیاتی است و استمرار آن می‌تواند با کاهش آسیب‌پذیری شبکه و پیشگیری از بروز اختلالات، زمینه تأمین برق مطمئن‌تر و پایدارتر برای شهروندان در محدوده خدمات‌رسانی شرکت توزیع نیروی برق شیراز را فراهم کند.

برچسب ها: طرح ملی ، سامان ، شرکت توزیع برق شیراز ، تعمیر و نگهداری
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