باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- مظفر روستایی رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور باتاکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه زمان کاشت گفت: بهترین زمان کاشت گندم و جودردیم زار‌های مناطق سردسیر استان مهر ماه و گرمسیر از جمله بخش‌هایی از میانه و خدآفرین پس از ۱۵ آبان است.

وی اضافه کرد: کشاورزان مناطق سردسیر از جمله، ترکمانچای، هشترود، چاراویماق، مراغه ومناطق کوهستانی کاشت خود را مهر ماه انجام دهند و برای هر هکتار ۱۷۰ کلیوگرم بذر استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: کشاورزان مناطق سردسیر برای گندم در زمان کاشت ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره و ۵۰ کیلوگرم سوپر فسفات بصورت جای گذاری استفاده کنند.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به کشاورزان مناطق گرمسیری نیز توصیه کرد برای هرهکتار ۱۱۰ تا ۱۴۰ کیلو گذر بذر استفاده کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال افزایش بارندگی‌ها در سال زراعی جاری افزود: تاخیر در کاشت گندم فرصت پنجه‌زنی گیاه را کاهش می‌دهد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی، فعالیت پدیده ال‌نینو در استان از نیمه دوم آبان شروع می‌شود و هشدار‌های لازم برای انجام اقدامات پیشگیرانه به‌منظور مهار سیلاب‌های احتمالی به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است.