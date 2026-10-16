فرمانده هنگ مرزی مریوان از کشف ۳۴۹ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی دریکوند روز جمعه اظهار کرد: در راستای تشدید کنترل و پایش نوار مرزی و مقابله هدفمند با قاچاق کالا، مرزبانان هنگ مرزی مریوان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات قاچاقچیان، موفق به شناسایی و توقیف یک محموله سیگار خارجی قاچاق شدند.

وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، محموله قاچاق را شناسایی و ۳۴۹ هزار نخ سیگار خارجی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده هنگ مرزی مریوان اضافه کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را به صورت غیرقانونی از مرز قاچاق کنند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان، نقشه آنان ناکام ماند.

سرهنگ دریکوند با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان، ادامه داد: مرزبانان هنگ مرزی مریوان با تشدید کنترل نوار مرزی، اجازه نخواهند داد مرز‌های استان به جولانگاه قاچاقچیان و سودجویان تبدیل شود.

منبع: روابط عمومی فرماندهی مرزبانی کردستان