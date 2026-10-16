باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز صاف و آفتابی و هوای گرمی را در استان خواهیم داشت.

او با اشاره به اینکه از فردا شنبه تا دوشنبه هوا خنک‌تر می‌شود افزود: طی این مدت در ارتفاعات استان وزش باد، رگبار باران و رعد و برق پراکنده پیش بینی می‌شود.

غلامپور گفت: دوشنبه شب وزش باد، افزایش ابر را در استان خواهیم داشت از مناطق غربی استان رگبار پراکنده باران آغاز می‌شود از سه شنبه تا جمعه کل استان با بارش باران همراه خواهد بود.

او افزود: دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران