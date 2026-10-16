باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، در جریان بازدید استاندار از روستای حسنلو، بر ضرورت تبدیل حسنلو به یک مقصد بین‌المللی تأکید کر و با اشاره به حمایت‌های گسترده دولت و استانداری، حسنلو را منطقه‌ای با پتانسیل‌های بی‌نظیر دانست که ترکیبی از کشاورزی، صنایع‌دستی فاخر و باستان‌شناسی است.

وی با اشاره به اقدامات بی‌نظیر صورت‌گرفته با حمایت و مدیریت استاندار در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: بارگاه شمس تبریزی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویدادها و دستاوردهای فرهنگی دولت چهاردهم در استان به شمار می‌رود و فاز بعدی برنامه‌های کلان ما، پیگیری ثبت جهانی محوطه و روستای تاریخی حسنلو است.

گسترش و تکمیل زیرساخت‌های اقامتی

مدیرکل میراث‌فرهنگی گفت: در حال حاضر دو واحد اقامتی با ظرفیت ۴۰ تخت در منطقه فعال هستند، همچنین، دو اقامتگاه دیگر با تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی در حال ساخت هستند و چهار موافقت اصولی جدید نیز صادر شده است. همچنین، یک مجتمع گردشگری بزرگ نیز در فاصله ۲۰ کیلومتری منطقه در حال پیگیری است تا زنجیره خدمات گردشگری را تکمیل کند.

چالش‌ها، از زیرساخت‌های دیجیتال تا کاوش‌های باستانی

. صفری بر بهبود وضعیت اینترنت و مخابرات در منطقه تاکیدکرد و افزود: وضعیت اینترنت و مخابرات در منطقه ضعیف است که این موضوع به‌عنوان یک ایراد و حداقل ضروری برای ثبت جهانی باید هرچه زودتر برطرف شود .

وی افزود: ،با توجه به اینکه تاکنون تنها ۱۵ درصد از تپه باستانی حسنلو مورد کاوش قرار گرفته، انجام مطالعات باستان‌شناسی جدید را از اولویت‌های اصلی دانست تا هویت تاریخی این منطقه به طور کامل مستند شود. همچنین اقدامات زیرساختی مناسبی نظیر احداث سرویس‌های بهداشتی و کف‌سازی در منطقه انجام گرفته است

نقش حیاتی جوامع محلی در روند ثبت جهانی /ثبت ملی نان فطیر حسنلو

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان با تاکید بر نقش حیاتی جوامع محلی در این خصوص گفت: برای ثبت جهانی، باید اهالی منطقه در صحنه حضور داشته باشند؛ از طریق ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی و فعال‌سازی بازارهای محلی، مردم باید بخشی از این تحول باشند، در این راستا، ثبت ملی «نان سنتی فطیر حسنلو» گامی مهم در جهت تثبیت هویت فرهنگی منطقه محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر روستای حسنلو افزود: این روستا در کنار تپه تاریخی و تالاب، از پکیج کاملی شامل کشاورزی، محصولات لبنی، صنایع‌دستی فاخر و هنرمندان مستعد برخوردار است؛ همچنین فاصله بسیار کم تپه و تالاب از روستا یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود که با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توان تحولی جدی در حوزه گردشگری منطقه ایجاد کرد.

صفری در پایان با اشاره به روند رقابت روستاهای جهانی گردشگری یادآور شد: برای سال ۲۰۲۵ میلادی و برای نخستین بار، روستای جهانی از کشورمان درخواست شد که با توجه به ظرفیت‌های روستای حسنلو، در میان ۸ روستای برتر کشور قرار گرفتیم، اما به دلیل برخی نواقص در زیرساخت‌ها و رستوران‌ها موفق به حضور در سه روستای نهایی نشدیم، با این حال، با طراحی مشاور، همکاری بنیاد مسکن و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، سعی داریم این روستا را به سطح استانداردهای لازم برسانیم تا در سال ۲۰۲۷ مجددا کاندیدای ثبت جهانی شود و امیدواریم با تلاش‌های صورت‌گرفته به این موفقیت دست یابیم.