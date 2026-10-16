مدیرجهاد کشاورزی آمل از قلع‌ و قمع هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت:با پیگیری‌های مستمر و سختگیرانه مرکز جهاد کشاورزی دشت‌سر و واحد حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل پنج مورد دیوارکشی و تفکیک با دستور قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰، اجرای حکم، قلع‌ و قمع گردید و هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع گردید.

او بر عزم جدی این مدیریت در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها، جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری دستگاه قضایی، قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کند.

هادی‌زاده گفت: اجرای این احکام شامل قلع و قمع بنا و دیوارکشی و تفکیک بوده است. این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان صورت گرفته است.

او افزود: اجرای احکام قضایی، نتیجه تعامل و هماهنگی بیشتر بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان آمل است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه و یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.

برچسب ها: تغییر کاربری غیرمجاز ، اراضی کشاورزی
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