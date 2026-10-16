باشگاه خبرنگاران جوان - جهانگیر رشیدی معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان می‌گوید: بر اساس آمارهای موجود، ۳.۶ درصد از جمعیت استان خوزستان در بی‌سوادی مطلق به سر می‌برند که برای ریشه‌کنی آن نیازمند عزم همگانی و همکاری تمامی دستگاه‌ها هستیم.

او بر ضرورت توسعه نهضت سوادآموزی در استان تاکید و افزود: پژوهش‌های مختلف نشان داده‌ هرچه سطح سواد جامعه بالاتر برود، میزان آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

آقای رشیدی اضافه کرد: طبق دستور استاندار خوزستان به منظور توسعه سوادآموزی در استان، شورای پشتیبانی در تمامی شهرستان‌ها ابلاغ و تشکیل شده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته رویکرد سوادآموزی محله‌محور بود، اما در سال‌های اخیر این موضوع به رویکرد «مدرسه محور» تغییر یافته است و در این راستا می‌توان از ظرفیت ارزشمند معلمان و مشاوران برای پیشبرد امر سوادآموزی بهره گرفت.

رشیدی حر ادامه داد: با اجرای طرح مدرسه‌محوری در امر سوادآموزی طی یک سال اخیر، ۲ هزار و ۵۲۴ نفر جذب کلاس‌های درس شده و تحت آموزش قرار گرفتند.

او بیان کرد: در استان خوزستان با کمبود فضا برای امر سوادآموزی روبرو هستیم به همین دلیل نیازمند آن هستیم که با همکاری نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، گام‌های موثرتری برای سوادآموزی جامعه هدف برداشته شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود تلاش‌ها و زحمات زیادی که در استان برای امر سوادآموزی کشیده می‌شود از حقوق و حق‌الزحمه پرداختی به آموزش‌دهندگان مالیات کسر می‌شود که به عنوان یک مطالبه جدی از اداره کل امور مالیاتی خواستار حذف این کسورات هستیم.

رشیدی حر پیشنهاد داد: می‌توان از راهکارها و ترفندهای بین‌دستگاهی برای شناسایی بی‌سوادان در استان استفاده کرد، به عنوان نمونه، پیشنهاد می‌شود راهنمایی و رانندگی در هنگام صدور گواهینامه رانندگی، در صورت مواجهه با فرد بی‌سواد، او را به نهضت سوادآموزی معرفی کند تا از این ظرفیت نیز برای ریشه‌کنی بی‌سوادی استفاده شود.

منبع: ایرنا