رزمایش بعثت به‌منظور توزیع ۳۱۳ هزار جهیزیه و بسته کمک‌معیشتی در تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ طی سخنانی در تشریح ابعاد و برنامه‌های رزمایش ۳۱۳ هزار بسته‌ جهیزیه و کمک‌معیشتی گفت: در رزمایش بزرگ بعثت ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه و جهیزیه با مشارکت گسترده مردم، مدارس، مساجد، هیئات مذهبی و بازاریان توزیع خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر مدارس، مساجد، محلات، هیئت‌های مذهبی، بازاریان و اصناف نیز بسته‌های کمک و جهیزیه تهیه کرده‌اند.

فرمانده سپاه تهران گفت: از ساعت ۸ صبح امروز خودرو‌های حامل کمک‌های مومنانه از میدان امام‌حسین (ع) تا میدان انقلاب مستقر شدند و جلوه زیبایی از همدلی و ایثار را به نمایش گذاشتند.

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برچسب ها: برگزاری رزمایش ، سپاه تهران
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برگزاری رزمایش بعثت در تهران/ توزیع ۳۱۳ هزار جهیزیه و بسته‌های معیشتی
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