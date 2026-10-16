جشن بزرگ کودک و خانواده شب گذشته با حضور شخصیت محبوب «مل‌مل» در آمفی‌تئاتر روباز گل‌های کویر پارک دلگشای شهرستان فردوس برگزار شد که با استقبال چشمگیر و حضور گسترده کودکان، والدین و خانواده‌ها همراه بود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -  در این آیین فرهنگی و شاد که با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و پویایی کانون خانواده برگزار شد، برنامه‌های متنوع هنری و سرگرم‌کننده با محوریت شخصیت محبوب کودکان، «مل‌مل»، به اجرا درآمد و لحظاتی شیرین و خاطره‌انگیز را برای نونهالان و نسل آینده رقم زد.

حضور چشمگیر خانواده‌های فردوسی در کنار فرزندانشان، جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی در رویدادهای فرهنگی شهر را به نمایش گذاشت.

این جشن باشکوه فراتر از یک برنامه سرگرم‌کننده، بستری صمیمی برای تقویت نشاط اجتماعی، پیوند خانواده‌ها و خلق خاطراتی ماندگار بود؛ رویدادی که لبخند شوق‌آفرین کودکان و همراهی پرشور شهروندان، ماندگارترین قاب و تصویر آن را تشکیل داد.

شب به یاد ماندنی برای کودکان فردوسی با حضور «مل‌مل»

برچسب ها: کودک و خانواده ، جشن
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