باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - در این آیین فرهنگی و شاد که با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و پویایی کانون خانواده برگزار شد، برنامه‌های متنوع هنری و سرگرم‌کننده با محوریت شخصیت محبوب کودکان، «مل‌مل»، به اجرا درآمد و لحظاتی شیرین و خاطره‌انگیز را برای نونهالان و نسل آینده رقم زد.

حضور چشمگیر خانواده‌های فردوسی در کنار فرزندانشان، جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی در رویدادهای فرهنگی شهر را به نمایش گذاشت.

این جشن باشکوه فراتر از یک برنامه سرگرم‌کننده، بستری صمیمی برای تقویت نشاط اجتماعی، پیوند خانواده‌ها و خلق خاطراتی ماندگار بود؛ رویدادی که لبخند شوق‌آفرین کودکان و همراهی پرشور شهروندان، ماندگارترین قاب و تصویر آن را تشکیل داد.