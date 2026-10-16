رئیس بانک مرکزی، در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) با مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد مالی بین‌المللی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) با دکتر «جهاد ازور» (Jihad Azour)، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد مالی بین‌المللی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که در چارچوب رایزنی‌های دوره‌ای میان مقامات ارشد پولی کشور و مسئولان صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، طرفین آخرین تحولات اقتصاد کلان منطقه و افق رشد کشور‌های منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.

همتی در این نشست بر تاب‌آوری شاخص‌ها و ظرفیت‌های کشور در مدیریت تعادل‌های پولی و ارزی تأکید کرد و یادآور شد که صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یک نهاد تخصصی بین‌المللی، شایسته است در ارزیابی‌های اقتصادی خود رویکردی واقع‌بینانه، حرفه‌ای و به دور از فشار‌های بیرونی اتخاذ کند و اثرات ناشی از محدودیت‌ها، شوک‌های ژئوپلیتیک و موانع تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی را به دقت در گزارش‌های ادواری خود منعکس سازد.

رییس‌کل بانک مرکزی، همچنین پیگیری حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران نزد صندوق، از جمله بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی، اعتباری و دسترسی به منابع حق برداشت مخصوص (SDR) را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه این دیدار، دکتر جهاد ازور نیز با ارائه گزارشی از آخرین برآورد‌های دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی پیرامون چالش‌های پیش‌روی اقتصاد‌های در حال ظهور و منطقه، بر تداوم گفت‌و‌گو‌ها و گسترش همکاری‌های فنی میان صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، صندوق بین المللی پول
خبرهای مرتبط
توسعه همکاری‌ها و ارتقای سازوکار‌های تجارت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
همتی: اولویت ارزی بانک مرکزی، تامین کالا‌های اساسی مردم است
دیدار رئیس بانک مرکزی با همتای الجزایری در حاشیه اجلاس صندوق بین‌المللی پول
همتی: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید کشور از روز جمعه
صندوق بین المللی پول در ارزیابی‌های خود رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند
بازار خودرو زیر فشار نوسان ارز و افت عرضه/ خریداران به بازار کارکرده‌ها کوچ کردند
آخرین اخبار
بازار خودرو زیر فشار نوسان ارز و افت عرضه/ خریداران به بازار کارکرده‌ها کوچ کردند
صندوق بین المللی پول در ارزیابی‌های خود رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند
ورود سامانه بارشی جدید کشور از روز جمعه
آبرسانی به ۵۶۱۵ روستا از ابتدای اجرای برنامه هفتم
بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن در شهرهای کوچک و میانی تا پایان آبان
زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد؛ دو وزارتخانه آماده اجرای آزمایشی
ایران آماده همکاری با کشور‌های منطقه برای توسعه حمل‌ونقل ارزان و روان است + فیلم
بازگشایی ۹۰ روزه کارت‌های بازرگانی مسدودشده واحدهای تولیدی صادرات‌محور
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۳ مهر
همتی: اولویت ارزی بانک مرکزی، تامین کالا‌های اساسی مردم است
تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شهری با پیگیری مستمر تعهدات استان‌ها + فیلم
پیشرفت فیزیکی فاز ۱۴ پارس جنوبی به ۷۴ درصد رسید+ فیلم