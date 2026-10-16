در راستای صیانت از بیت‌المال و منابع طبیعی حکم خلع ید و رفع تصرف از اراضی ملی به مساحت ۱۹۷۵ مترمربع در روستای دوست‌آباد بخش سه قلعه شهرستان سرایان به اجرا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - در راستای اجرای احکام قضایی و صیانت از انفال و منابع طبیعی، حکم رفع تصرف از اراضی ملی (موسوم به پلاک ۹ فرعی از ۱۹۰ اصلی روستای دوست‌آباد) با پیگیری‌های حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و با دستور مقام قضایی به مرحله اجرا رسید.

این عملیات قانونی با همکاری مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان و نیروی انتظامی روستای دوست‌آباد انجام شد و اراضی مذکور به بیت‌المال بازگردانده شد.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه زمین‌خواری و تصرف غیرمجاز اراضی ملی، از شهروندان درخواست کرد پیش از هرگونه اقدام، استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌صلاح اخذ کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تصرف مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن‌های رایگان ۱۳۹ و ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) گزارش دهند.

برچسب ها: منابع طبیعی ، خلع ید
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