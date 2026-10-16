باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی اعلام کرد دستور محدودسازی سامانه ارتباطات ماهواره‌ای نظامی «استارشیلد» مورد استفاده ارتش اوکراین، از داخل کاخ سفید صادر شده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های اوکراینی، عملیات پهپادی این کشور و توانایی مقابله با حملات هوایی روسیه را تحت تأثیر قرار داد.

بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، دو مقام آمریکایی و یک مقام غربی آگاه از موضوع گفته‌اند مقام‌های ارشد پنتاگون دستور‌هایی برای محدود کردن خدمات استارشیلد دریافت کرده‌اند. با این حال، منابع مذکور مشخص نکرده‌اند چه کسی دستور اصلی را صادر کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی نیز ادعای درخواست مستقیم دونالد ترامپ برای اعمال محدودیت‌ها را رد کرد. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره احتمال صدور دستور از سوی دیگر مقام‌های دولت پاسخ نداده است.

مقام‌های نظامی اوکراین گزارش داده‌اند که پایانه‌های استارشیلد هنگام نصب روی سکو‌های متحرک و پرسرعت با قطع ارتباط مواجه می‌شدند. این اختلال‌ها، علاوه بر محدود کردن حملات پهپادی اوکراین علیه مواضع نظامی و مراکز لجستیکی روسیه، عملیات پهپاد‌های رهگیر را نیز کند کرد؛ پهپاد‌هایی که برای مقابله با پهپاد‌های انتحاری روسیه و حفاظت از شهر‌های اوکراین به کار می‌روند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مدعی شد محدودیت‌های اعمال‌شده به کشته شدن شهروندان این کشور منجر شده است. دن رایس، رئیس دانشگاه آمریکایی کی‌یف و مشاور ویژه پیشین فرمانده کل نیرو‌های مسلح اوکراین، نیز هشدار داد اختلال در عملکرد پهپاد‌های رهگیر می‌تواند امکان رسیدن پهپاد‌های روسی به اهداف غیرنظامی، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، را افزایش دهد.

ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، تأیید کرد که استارشیلد تحت کنترل دولت آمریکا قرار دارد و محدودیت‌های آن از سوی ارتش آمریکا و در نهایت رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. منابع وزارت دفاع اوکراین نیز اعلام کردند امکان برقراری ارتباط هنگام حرکت دوباره فراهم شده، اما مشخص نیست تمام محدودیت‌ها برطرف شده باشند.

هم‌زمانی با اختلاف بر سر حملات به پالایشگاه‌های روسیه

به نوشته رویترز، محدودیت‌های استارشیلد در شرایط تشدید اختلاف میان واشنگتن و کی‌یف بر سر حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه اعمال شد. دولت ترامپ از کی‌یف خواسته بود این حملات را متوقف کند؛ در مقابل، زلنسکی پیشنهاد داده بود توقف حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها در برابر توقف حملات روسیه به نیروگاه‌های برق این کشور صورت گیرد.

بر اساس گزارش آکسیوس، مقام‌های آمریکایی در مذاکرات اکتبر با هیئت اوکراینی از ادامه حملات کی‌یف ابراز نارضایتی کرده بودند. یک مقام اوکراینی مدعی شد نمایندگان آمریکا تهدید کرده‌اند در صورت ادامه حملات، اشتراک‌گذاری اطلاعات اطلاعاتی با اوکراین را متوقف خواهند کرد؛ ادعایی که یک مقام آمریکایی آن را رد کرده است.

در همین حال، توافق دولت ترامپ برای ورود بیش از ۲.۲۵ میلیون بشکه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و بازار‌های بین‌المللی با مخالفت شماری از قانون‌گذاران دو حزب روبه‌رو شده است. منتقدان هشدار داده‌اند درآمد حاصل از فروش انرژی می‌تواند منابع مالی بیشتری برای ادامه جنگ در اختیار مسکو قرار دهد.

استیون پایفر، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین، نیز گفته است این توافق احتمالاً تأثیر محدودی بر کاهش قیمت سوخت در آمریکا خواهد داشت، اما می‌تواند به تأمین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین کمک کند.

منبع: رویترز