باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند علمی، زیست‌محیطی و گردشگری استان لرستان در فهرست آثار طبیعی ملی به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  - باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند علمی، زیست‌محیطی و گردشگری استان لرستان، در آخرین جلسه کمیته ثبت میراث طبیعی کشور در فهرست آثار طبیعی ملی به ثبت رسید. رویدادی مهم که افزون بر معرفی جایگاه ویژه این مجموعه در مقیاس ملی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت حفاظت از ذخایر ژنتیکی، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و گسترش گردشگری پایدار در استان باشد.

این دستاورد در پی تلاش‌های مستمر یک‌ساله محمد مهرنیا، عضو هیئت علمی و رئیس باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد، و با پیگیری فرایند کارشناسی، تدوین و ارائه مستندات تخصصی، معرفی گونه‌های ارزشمند مستقر در باغ، تهیه و ارائه نقشه کلکسیون‌های تخصصی و همچنین بازدیدهای مسئولان میراث فرهنگی از این مجموعه محقق شد؛ فرایندی که در نهایت به شناسایی و ثبت ملی ارزش‌های طبیعی و علمی این باغ انجامید.

منبع: روابط‌ عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

برچسب ها: کشاورزی ، لرستان ، باغ گیاه شناسی
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