باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج و محور چالوس در محدوده‌های اعلام‌شده خبر داد و گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت روان است.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه تهران–کرج در محدوده حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده پل حصارک سنگین است.

وی افزود: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های حدفاصل بَلقان تا سرودار و محدوده سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، تردد در محدوده‌های میانی، از جمله مکارود و ولی‌آباد، با ترافیک سنگین همراه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت تردد در محور هراز گفت: ترافیک در محور هراز در مسیر رفت‌وبرگشت در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت‌وبرگشت روان است.

وی همچنین از ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی خبر داد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است. همچنین ترافیک در آزادراه قزوین–کرج در محدوده پل حصارک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی کشور تصریح کرد: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها، از سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌های کشور استفاده کنند.