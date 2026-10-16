باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: ساعت ۴:۴۹ صبح امروز، حادثه تصادف در بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب، پیش از بزرگراه محلاتی به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که در پی آن، نیرو‌های ایستگاه ۴۸ به محل حادثه اعزام شدند و ظرف سه دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با سه سرنشین، به دلایل نامشخصی که بررسی آن بر عهده عوامل پلیس راهور است، از مسیر اصلی خارج شده و پس از عبور از روی جوی کنار خیابان با یک تیر برق برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: شدت برخورد به حدی بود که تیر برق کاملاً شکسته و خودروی پژو ۲۰۷ نیز دچار خسارت‌های بسیار شدیدی شده بود. در جریان این حادثه، دو سرنشین زن خودرو، یکی حدود ۳۰ تا ۳۵ ساله و دیگری دختری حدود ۷ تا ۹ ساله، به بیرون از خودرو پرتاب شده بودند. سرنشین مرد خودرو نیز که حدود ۳۵ سال داشت، در کنار خودرو قرار گرفته بود و دچار مصدومیت شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: سرنشین مرد پس از انجام اقدامات لازم به عوامل اورژانس تحویل داده شد، اما با حضور نیرو‌های اورژانس و انجام معاینات، مشخص شد دو سرنشین زن بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به خسارت شدید واردشده به خودرو تصریح کرد: با حضور یک دستگاه جرثقیل، خودروی آسیب‌دیده به محل امنی در خارج از محدوده حادثه منتقل شد و در پایان، محل برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد.

ملکی خاطرنشان کرد: عملیات آتش‌نشانان در این حادثه ساعت ۵:۴۳ صبح به پایان رسید.