باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کشیری مدیرکل روابط و همکاری‌های بین الملل بانک مرکزی که در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک تایلند حضور دارد، با تأکید بر اهمیت فرصت‌های ایجادشده در این اجلاس برای توسعه تعاملات اقتصادی و بانکی گفت: اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، علاوه بر فراهم کردن زمینه طرح موضوعات چندجانبه، فرصت مناسبی برای انجام مذاکرات دوجانبه و پیگیری تعاملاتی است که از پیش با کشور‌های مختلف داشته‌ایم.

کشیری گفت: یکی از اهداف اصلی حضور در این اجلاس، استفاده از فرصت موجود برای پیگیری مذاکرات و توافق‌های قبلی و تقویت ارتباطات با کشور‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران از گذشته با آنها تعاملات اقتصادی و بانکی داشته است.

بررسی تحولات منطقه‌ای، انرژی و تحریم‌ها در اجلاس

کشیری با اشاره به شرایط کنونی منطقه و تحولات بین‌المللی اظهار کرد موضوعات مختلفی از جمله مسائل حوزه انرژی، تحریم‌ها و سایر تحولات اقتصادی و حمل و نقل بین‌المللی در این اجلاس مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز در مباحث مرتبط با این موضوعات حضور مؤثری داشته ودیدگاه‌های خود را ارائه کرده است.

مدیرکل روابط و همکاری‌های بین الملل بانک مرکزی گفت مذاکراتی با هیات عراقی انجام شد و دو طرف بر تداوم همکاری‌ها، هماهنگی در روند تعاملات قبلی و پیگیری توافق‌های پیشین تأکید کردند.

چشم‌انداز مثبت همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه

کشیری در ادامه با اشاره به ارتباطات ایران با کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، موسوم به منطقه مناپ (MENAP)، چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های این حوزه را مثبت ارزیابی کرد.

وی گفت: اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از منظر ارتباطات منطقه‌ای، فرصت مناسبی را بویژه برای تعامل با کشور‌های حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا و غرب آسیا، فراهم می‌کند که جمهوری اسلامی ایران از گذشته روابط و همکاری‌های خوبی با کشور‌های مختلف این منطقه داشته است.

مدیرکل روابط و همکاری‌های بین الملل بانک مرکزی با اشاره به کشور‌هایی همچون الجزایز پاکستان عراق و تایلند افزود: در مذاکرات انجام‌شده، بر ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه تأکید شد و کشور‌های طرف گفت‌و‌گو نیز با وجود موانع و محدودیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف، علاقه‌مندی خود را به توسعه همکاری‌های دوجانبه ابراز کرده‌اند.

کشیری گفت: حضور فعال هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس گروه ۲۴ و سخنرانی در این گروه، از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت. همچنین هیات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اوراسیا که در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، حضور مؤثری داشت و گفت‌و‌گو‌ها و تبادلات خوبی با کشور‌های حوزه اوراسیا انجام شد.

ضرورت ایجاد سازوکار‌های جایگزین برای مبادلات تجاری

کشیری یکی از موضوعات مهم در توسعه روابط اقتصادی میان کشور‌ها را فراهم کردن سازوکار‌های مناسب برای انجام مبادلات مالی و تجاری دانست و بر ضرورت استفاده از روش‌های جایگزین در شرایط محدودیت‌های مالی تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در استفاده از نظام مالی مبتنی بر دلار اظهار کرد: برای تداوم تجارت دوجانبه، کشور‌ها باید سازوکار‌های مناسبی برای پرداخت و تسویه مبادلات خود در اختیار داشته باشند. در شرایطی که استفاده از روش‌های متعارف با محدودیت مواجه است، ضروری است روش‌های جایگزین نیز مورد توجه قرار گیرد تا تجارت میان کشور‌ها با مانع مواجه نشود..

سخنرانی همتی درباره مسائل اقتصادی و سیاسی

کشیری با اشاره به دو سخنرانی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس گفت: سخنرانی ایشان مورد توجه حاضران قرار گرفت و برخی از شرکت‌کنندگان نیز پس از آن، دیدگاه‌های مثبتی درباره مطالب مطرح‌شده و بهره‌مندی از محتوای سخنرانی بیان کردند.

وی با اشاره به محور‌های این سخنرانی اظهار کرد: مطالب مطرح‌شده دارای دو بخش بود؛ بخش نخست به موضوعات فنی مرتبط با صندوق بین‌المللی پول و مسائل اقتصادی مورد توجه جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت و بخش دوم، مواضع ایران در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، از جمله تحولات سیاسی اخیر را در بر می‌گرفت.

کشیری در ادامه با اشاره به یکی از محور‌های مطرح‌شده در سخنرانی همتی، بر اهمیت بررسی نقش نهاد‌های بین‌المللی اقتصادی در حمایت از کشور‌ها در شرایط جنگ و بحران تأکید کرد.

وی گفت: یکی از موضوعات قابل توجه این است که آیا نقش صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی صرفاً به شرایط صلح محدود می‌شود یا این نهاد‌ها می‌توانند در شرایط جنگ و بحران نیز در مسیر توسعه پایدار و تقویت اقتصاد کشور‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: نقش نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی نباید صرفاً به تدوین قوانین و مقررات یا بیان شعار‌های کلی محدود شود، بلکه لازم است برنامه‌ها و سازوکار‌های عملی طراحی و اجرا شوند تا بتوانند به اقتصاد کشور‌های مختلف کمک کنند.

به گفته کشیری، بحث درباره نقش صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌های مالی بین‌المللی باید فراتر از طرح اهداف کلی باشد و به بررسی راهکار‌های اجرایی برای تقویت اقتصاد کشورها، حمایت از توسعه پایدار و پاسخگویی به نیاز‌های اقتصادی در شرایط بحران نیز بپردازد

اجلاس‌های سالانه سال ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (WBG) از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ در بانکوک تایلند، برگزار می‌شود.

منبع: ایرنا