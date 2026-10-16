باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حیدری، دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران، در رادیو اقتصاد با اشاره به اهمیت کیفیت بنزین و ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره مردم اظهار کرد: استاندارد صرفاً یک علامت یا نوشته روی کالا نیست، بلکه به معنای برخورداری محصول از ویژگی‌های مشخص و قابل کنترل است؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده برای اطمینان از کیفیت، ناچار به حدس زدن یا انجام بررسی‌های شخصی نباشد.

وی با بیان اینکه تولید بنزین باکیفیت به عوامل مختلفی وابسته است، افزود: برای دستیابی به سوخت باکیفیت، فناوری پالایشگاه‌ها باید به‌روز باشد، تجهیزات به‌درستی نگهداری شوند و کیفیت محصول در تمام مراحل زنجیره تأمین و توزیع حفظ شود.

دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: همان‌طور که کیفیت یک ماده غذایی صرفاً با مقدار تولید آن سنجیده نمی‌شود، کیفیت بنزین نیز تنها به حجم تولید وابسته نیست؛ بلکه باید بررسی کرد که سوخت با چه کیفیتی تولید می‌شود و آیا این کیفیت تا زمان رسیدن به جایگاه و عرضه به خودروها حفظ شده است یا خیر.

حیدری با اشاره به افزایش توجه عمومی به موضوع عدد اکتان بنزین و عرضه مکمل‌ها و اکتان‌افزاها تصریح کرد: کیفیت سوخت را نباید صرفاً به یک عدد یا شاخص محدود کرد. کیفیت بنزین موضوعی سیستمی است که باید از مبدأ تولید تا مرحله عرضه به مصرف‌کننده مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به عرضه انواع ترکیبات و حلال‌ها با عنوان اکتان‌افزا در بازار گفت: در شرایطی که انواع محصولات با قیمت‌های متفاوت و در بسته‌بندی‌های گوناگون عرضه می‌شوند، نمی‌توان صرفاً با خرید مکمل یا اکتان‌افزا، مشکلات مربوط به کیفیت سوخت را برطرف‌شده دانست.

دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران تأکید کرد: کیفیت بنزین باید به‌صورت مستمر قابل ردیابی و ارزیابی باشد و اطلاعات مربوط به آن نیز تا حد امکان به شکلی شفاف و قابل فهم در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین افزایش مصرف سوخت نباید به کاهش کیفیت محصول منجر شود و مصرف‌کننده نباید برای اطمینان از کیفیت بنزین، ناچار به خرید محصولات مکمل باشد.

حیدری با بیان اینکه مسئولیت اصلی تأمین سوخت استاندارد بر عهده نظام تولید، استانداردگذاری و نظارت است، گفت: سوخت عرضه‌شده باید متناسب با الزامات فنی باشد و این موضوع از طریق ارتقای فناوری تولید، کنترل کیفیت در پالایشگاه‌ها و نظارت بر تمام مراحل توزیع محقق می‌شود.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های تولید و مصرف بنزین در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای مصرف و ضرورت تداوم تولید، توجه به کیفیت سوخت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای دستیابی به کیفیت مطلوب، باید در کنار تأمین نیاز کشور، فناوری‌های روز در پالایشگاه‌ها به کار گرفته شود و کنترل کیفیت در تمام مراحل تولید تا عرضه به مصرف‌کننده استمرار داشته باشد.