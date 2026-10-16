باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گادی آیزنکوت، سیاستمدار اسرائیلی که امیدوار است در انتخابات اواخر ماه جاری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، را از قدرت کنار بزند، روز پنجشنبه وعده داد در صورت رسیدن به قدرت، ظرف ۱۸ ماه «شاخه نظامی حماس را نابود کند».

آیزنکوت که پیش‌تر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود، گفت شکست حماس می‌تواند از طریق اجرای «چارچوب پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای خلع سلاح این گروه» یا با استفاده از «توانمندی‌های نظامی و عملیاتی» محقق شود.

حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در واکنش به این اظهارات مدعی شد که آیزنکوت برای تشکیل دولت ائتلافی به حمایت احزاب عربی نیاز خواهد داشت.

این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چگونه می‌خواهید حماس را نابود کنید، بدون آنکه از شرکای خود، منصور عباس و احمد طیبی، اجازه بگیرید؟» این اظهارات به دو تن از سیاستمداران برجسته عرب در اسرائیل اشاره داشت.

در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر، نامزد‌های اصلی اسرائیل به‌شدت تلاش می‌کنند در مواضع جنگ‌طلبانه از یکدیگر پیشی بگیرند. آیزنکوت و نتانیاهو هر یک رهبری احزابی را بر عهده دارند که پیش‌بینی می‌شود اندکی بیش از ۲۰ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورند.

با این حال، هنوز مشخص نیست که کدام‌یک از آنها قادر خواهد بود ائتلافی با اکثریت پارلمانی تشکیل دهد؛ به‌ویژه آنکه هر دو نسبت به همکاری با احزاب عربی تردید دارند. بر اساس برآورد‌های موجود در زمان انتشار گزارش، انتظار می‌رود احزاب عربی در مجموع ۱۳ کرسی کسب کنند.

اظهارات اخیر دو نامزد اصلی یادآور این واقعیت است که سیاست اسرائیل طی سال‌های گذشته به‌سرعت به سمت راست‌گرایی و حمایت بیشتر از جنگ حرکت کرده است.

در حالی که سیاستمداران آمریکایی همچنان بر تعهد خود به راه‌حل دو دولتی تأکید می‌کنند، آیزنکوت و نتانیاهو می‌کوشند با متهم کردن یکدیگر به حمایت از تشکیل کشور فلسطین، امتیاز سیاسی کسب کنند.

آیزنکوت اخیراً در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با انتقاد از نتانیاهو به دلیل آنچه بار‌ها سخن گفتن در حمایت از راه‌حل دو دولتی و ناکامی در شکست حماس و ایران خواند، نوشت: «بنیامین همان فلسطین است.»

نتانیاهو نیز در مقابل مدعی شده است که آیزنکوت «پیش از انتشار بازی GTA ۶ یک کشور فلسطینی تشکیل خواهد داد»؛ اشاره‌ای کنایه‌آمیز به بازی ویدئویی محبوبی که قرار است ماه آینده عرضه شود.

منبع: ریسپانسیبل استیت کرافت