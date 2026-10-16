معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن باید همراه با تأمین خدمات زیربنایی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: اولویت در اجرای این پروژه‌ها، صرفاً ساخت و تحویل واحدهای مسکونی نیست، بلکه آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و فراهم کردن شرایط مناسب برای سکونت مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 ملکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: تدابیر اتخاذشده از سوی استاندار، معاون عمرانی استانداری، اعضای شورای مسکن و دستگاه‌های خدمات‌رسان، زمینه مناسبی را برای بهره‌برداری از پروژه‌های مسکونی در این استان فراهم کرده است.

وی افزود: برگزاری جلسات شورای مسکن و پیگیری مستمر مسائل مربوط به اجرای پروژه‌ها، نقش مهمی در رفع مشکلات و تسریع روند تکمیل واحدهای مسکونی دارد. در استان آذربایجان شرقی نیز شرایط مناسبی برای پیشبرد این برنامه‌ها فراهم شده و این استان در برخی اقدامات مرتبط با اجرای طرح‌های مسکن پیشرو است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پایش هفتگی پروژه‌های مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وضعیت اجرای پروژه‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود تا مشکلات موجود شناسایی و اقدامات لازم برای اصلاح روند اجرا انجام شود.

ملکی ادامه داد: بر اساس رویکرد وزارت راه و شهرسازی، افتتاح واحدهای مسکونی باید پس از اطمینان از آماده‌سازی و تأمین خدمات زیربنایی مورد نیاز انجام شود و در مناطقی که به خدمات روبنایی نیز نیاز است، این موضوع باید به‌طور ویژه در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند گفت: در مجموع شهرهای جدید استان آذربایجان شرقی، ۱۸ هزار و ۶۲۴ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست اجرا قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها، تنها ساخت مسکن نیست، بلکه باید با تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز، شرایطی مناسب و در شأن مردم برای زندگی فراهم شود. تلاش شده است این رویکرد در اجرای پروژه‌های مسکونی استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

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برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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