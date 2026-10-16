باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - جاده دینراک به چگارمان، مسیری پنج کیلومتری که اهالی اندیکا را به مرکز شهرستان و استان چهارمحال بختیاری وصل می‌کند، بیش از دو سال است که تعطیل مانده.

پروژه‌ای که روزی با احداث پل‌ها، صخره‌برداری، خاکبرداری و زیرسازی پیش می‌رفت، حالا به کارگاهی رهاشده بدل شده که هر روز مشکلات مردم منطقه را بیشتر می‌کند.

اندیکا، شهرستانی کوهستانی در شمال خوزستان، سال‌هاست با مشکل راه‌های ارتباطی دست‌وپنجه نرم می‌کند. جاده دینراک – چگارمان، یکی از مهم‌ترین محورهای این شهرستان است؛ مسیری که نه تنها مردم اندیکا را به مرکز شهرستان، قلعه خواجه، وصل می‌کند، بلکه بخشی از مسیر ارتباطی به استان چهارمحال و بختیاری نیز محسوب می‌شود و تعطیلی آن، یعنی ادامه انزوای برخی روستاها و افزایش هزینه و زمان تردد برای اهالی.

این طرح در دو سال گذشته توسط اداره راه و شهرسازی به اجرا درآمد و بخشی از آن شامل احداث پل‌ها، صخره‌برداری، خاکبرداری و زیرسازی پیش رفته بود، اما حالا بیش از دو سال است که تعطیل شده و همچنان باعث مشکلات فراوانی برای مردم شده است.

پیمانکار: مطالباتم وصول نشده است

طی تماسی که با پیمانکار پروژه داشتیم، وی از عدم وصول مطالبات خود، تخصیص نیافتن اعتبارات استانی و عدم اقدام، همکاری و هماهنگی نهادهای مربوطه در شهرستان گفت. به گفته او، تا وقتی این موانع برطرف نشود، بازگشت ماشین‌آلات به کارگاه بعید به نظر می‌رسد.

جاده دینراک – چگارمان، فقط یک مسیر نیست؛ شریان حیات مردمی است که سال‌هاست در انتظار آسفالت و ایمنی‌اند. پروژه‌ای که نیمه‌کاره رها شده، حالا به نمادی از وعده‌های ناتمام بدل شده است.

باید دید مسئولان استان، پیش از آنکه این جاده به فراموشی سپرده شود، به سراغ پیمانکار و اعتبارات می‌روند یا نه.