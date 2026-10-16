باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - برخورد با سرقت‌های مسلحانه و جرائمی که با استفاده از سلاح انجام می‌شوند، از اولویت‌های پلیس آگاهی است. این جرائم به دلیل تهدید امنیت شهروندان و احتمال آسیب جانی، با پیگیری ویژه پلیس مواجه هستند و پرونده مرتکبان پس از تکمیل مستندات برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، نیز پیش‌تر بر برخورد قاطع و قانونی با سارقان و مجرمان خشن تأکید کرده و مقابله با سرقت را از موضوعات مورد مطالبه مردم دانسته است.

سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اولویت برخورد با سارقان مسلح گفت: همان‌طور که فرمانده کل انتظامی کشور نیز تأکید کرده است، سرقت‌های مسلحانه و جرائمی که در آنها از سلاح برای سرقت یا ارتکاب سایر جرائم استفاده می‌شود، از خطوط قرمز پلیس به شمار می‌روند و برخورد جدی با عاملان این جرائم در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پلیس در مأموریت‌های خود، سرقت‌هایی را که به‌صورت مسلحانه انجام می‌شوند یا در آنها سلاح به کار گرفته می‌شود و همراه داشتن سلاح در ارتکاب جرم نقش دارد، در اولویت قرار داده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ادارات تخصصی پلیس آگاهی با سرعت و دقت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و پس از جمع‌آوری مستندات کامل، پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود تا مطابق قانون، اشد مجازات برای مرتکبان در نظر گرفته شود.