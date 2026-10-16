باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در این خطبه، مسئله‌ای را مطرح می‌کنم که اختصاص به دوران جنگ ندارد، بلکه پس از پایان جنگ نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این مسئله، تکریم ویژه کسانی است که در خط مقدم جبهه حضور داشته‌اند و برای دفاع از دین و میهن فداکاری کرده‌اند.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم (ص) و سیره امامان معصوم (ع) بر این نکته تأکید دارند که رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا، که همگی در مجموعه ایثارگران قرار می‌گیرند، باید مورد تکریم و احترام ویژه قرار گیرند.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: نباید با همه افراد یکسان برخورد کنیم؛ همان‌گونه که پنج انگشت دست از نظر اندازه یکسان نیستند و برخی بزرگ‌تر و برخی کوچک‌ترند، در جامعه نیز کسانی هستند که به دلیل فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایشان، شایسته احترام و تکریم بیشتری هستند. کسی که در راه دین فداکاری کرده، جانباز شده یا عزیزی را تقدیم کرده است، باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. این افراد برای دفاع از ارزش‌های دینی و آرمان‌های جامعه، هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند و باید قدر و منزلت آنان را بیشتر بدانیم.

عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: خداوند متعال در سوره نساء، آیه ۹۵، دو بار از مجاهدان تجلیل می‌کند و به‌صراحت بیان می‌فرماید که نباید آنان را با کسانی که در راه خدا جهاد نکرده‌اند، یکسان دانست. در بخشی از این آیه می‌خوانیم: مؤمنانی که بدون عذر و مانع از جهاد بازمانده‌اند، با کسانی که با اموال و جان‌های خود در راه خدا جهاد می‌کنند، یکسان نیستند.

خطیب نمازجمعه تهران اظهار کرد: این آیه به‌روشنی بیان می‌کند که کسانی که در راه خدا و برای دفاع از ارزش‌ها فداکاری می‌کنند، جایگاهی متفاوت دارند. آنان که در میدان نبرد، در زمین و در عرصه‌های مختلف دفاعی، جان و مال خود را در طبق اخلاص می‌گذارند، با کسانی که چنین مسئولیت و فداکاری‌ای را بر عهده نداشته‌اند، یکسان نیستند.

امام جمعه موقت تهران گفت: خداوند، مجاهدانی را که با اموال و جان‌های خود در راه او جهاد می‌کنند، بر کسانی که از جهاد بازمانده‌اند، برتری بخشیده است و به همه وعده پاداش نیکو داده؛ اما مجاهدان را به پاداشی بزرگ اختصاص داده است. بنابراین، وقتی قرآن کریم برای مجاهدان و فداکاران جایگاهی ویژه قائل است، نباید بگوییم چرا قانون برای رزمندگان، جانبازان و ایثارگران امتیازات خاصی در نظر گرفته است. این اصل، ریشه در آموزه‌های دینی ما دارد. قرآن به ما می‌آموزد که میان کسانی که جان و مال خود را در راه خدا فدا کرده‌اند و کسانی که چنین فداکاری‌ای نداشته‌اند، تفاوت قائل شویم.

تجلیل از رزمندگان نباید صرفاً زبانی باشد

عضو فقهای شورای نگهبان بیان کرد: حساب رزمندگان و ایثارگران با دیگران متفاوت است. آنان برای دفاع از دین، میهن و ارزش‌های جامعه، از جان و سلامت خود گذشته‌اند یا عزیزانشان را در این راه تقدیم کرده‌اند. ازاین‌رو، تکریم و حمایت ویژه از آنان، نه‌تنها ادای دین به فداکاری‌هایشان، بلکه اقدامی در راستای آموزه‌های قرآن کریم است.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: رزمندگان هشت‌ساله دفاع مقدس محترم‌اند؛ همان‌گونه که رزمندگان و ایثارگران جنگ دوازده‌روزه نیز شایسته احترام و تکریم هستند. تجلیل از رزمندگان نباید صرفاً زبانی باشد، بلکه باید در عمل نیز نمود پیدا کند؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) چنین کردند تا همگان بدانند که جایگاه رزمندگان با دیگران متفاوت است.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: باید از رزمندگان تجلیل کرد. چرا به رزمنده‌ای که با هدف تأمین امنیت شما، کشتی‌ای را هدف قرار داده است، طعنه می‌زنید؟ او امنیت شما را تأمین کرده است. رزمنده مشاهده کرده که سه کشتی از مسیری که نباید عبور می‌کردند، تخلف کرده‌اند و به آن‌ها حمله کرده است؛ دستش هم درد نکند!

خطیب نمازجمعه تهران اظهار کرد: همین مصاحبه‌ای که امروز انجام می‌دهید، مرهون فداکاری این رزمنده است. اگر موشک‌های او نبود، آمریکا را سر جای خود نمی‌نشاند و رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی نمی‌کرد، آیا شما می‌توانستید با چنین آرامشی سخن بگویید؟

حجت‌الاسلام خاتمی تاکید کرد: شما مدیون رزمندگان هستید. باید به رزمنده احترام گذاشت؛ نه‌فقط در دوران جنگ، بلکه پس از پایان جنگ نیز باید احترام گذاشت. جنگ تمام شده است، اما ایثارگران همچنان نور چشم جامعه بوده‌اند، هستند و خواهند بود.

پیشینه‌ ایران پرافتخار است

عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: دولتمردان آمریکا، مانند همیشه به دولتمردان و ملت ایران اهانت کردند و ایران را زیر سؤال بردند؛ درحالی‌که پیشینه ایران، به‌ویژه از زمانی که با اسلام عجین شد، پیشینه‌ای پرافتخار است. برای آشنایی با این موضوع، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، اثر شهید مطهری، را مطالعه کنید.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که تا دو هفته دیگر، اقتصاد ایران متلاشی خواهد شد. هفته گذشته این دو هفته به پایان رسید، اما اقتصاد ایران پویاتر شد.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: این موضوع را تنها ما نمی‌گوییم؛ رئیس سازمان اقتصاد جهانی نیز اعلام کرده است که ایران در یک ماه اخیر توانسته است اوضاع اقتصادی خود را کنترل کند و سال آینده، از نظر اقتصادی، سالی درخشان برای ملت ایران خواهد بود؛ و این، به کوری چشم وزیر امور خارجه آمریکا است.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: ایران شجره طیبه‌ است و خواب در چشم امریکا و استخوان در گلوی آمریکا خواهد بود آمریکا سر جای خودش ننشسته و از این شیطنت‌ها دست نکشیده، اما ایران مقاومت خواهد کرد.

فرانسه جواب اعتراض را با گلوله می‌دهد

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: این روزها در غرب، مردم درگیر اعتراضات و ناآرامی‌هایی هستند. این اعتراضات از دانش‌آموزان آغاز شد، سپس معلمان و استادان به آن‌ها پیوستند و در ادامه، مردم نیز به جمع معترضان اضافه شدند. علت این اعتراضات، مسئله‌ای مانند نبود امکانات آموزشی در مدارس است، اما کسانی که گوش جهانیان را با شعارهای حقوق بشری پر کرده‌اند، در پاسخ به این اعتراضات، از گلوله استفاده می‌کنند، چشم معترضان را کور می‌کنند و با قطع کردن دست، به اعتراضات پاسخ می‌دهند.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: این است اروپا و این است لیبرال‌دموکراسی غرب؛ جایی که حقوق بشر و آزادی، همواره شعار داده می‌شود، اما در عمل، حاکمیت در اختیار عده‌ای خاص است. در اینجا باید برای بیچارگانی که اسیر این تبلیغات شده‌اند، تأسف خورد که غرب را گل‌وبلبل نشان می‌دهند، درحالی‌که در غرب خبری نیست؛ آنچه مایه افتخار است، ایران اسلامی قدرتمند است.

حجاب مسئله فرعی نیست

عضو فقهای شورای نگهبان اظهار کرد: در ماجرای حجاب، این نکته گفتنی است که حجاب دیگر از مسائل فرعی گذشته و به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است. هر دولتی که بخواهد با اسلام ناب محمدی (ص) درگیر شود، با حجاب مبارزه می‌کند. در جمهوری آذربایجان، که پیش‌تر بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، حجاب در محیط‌های آموزشی و رسمی ممنوع می‌شود. ما این مسائل را مطرح می‌کنیم و امیدواریم مسئولان مربوط، این سخنان را از نماز جمعه تهران بشنوند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: نخست، در پاسخ به این سخن رئیس‌جمهور آذربایجان که گفته است نمی‌خواهیم نهادهای دینی وجود داشته باشند، باید گفت: شما با صهیونیست‌ها که با کلاه‌های مخصوص خود رفت‌وآمد می‌کنند و مدرسه دارند، کاری ندارید؛ اما به چادر و حجاب که می‌رسید، با آن مقابله می‌کنید.

خطیب نمازجمعه تهران اظهار کرد: دوم، به رئیس‌جمهور آذربایجان می‌گویم که پیش از شما، رضاخان نیز چنین کاری کرد. در سال ۱۳۱۴، به دلیل مسئله حجاب، مردم کشته شدند و صدها نفر جان خود را از دست دادند. اما سرانجام رضاخان چه شد؟، با ذلت و خواری، سرانجام اربابانش او را که خودشان به قدرت رسانده بودند، بردند. سرانجام کسی که با خدا دربیفتد، همین است؛ زیرا درافتادن با حجاب، درافتادن با خداست. دست‌کم ۱۰ آیه از قرآن کریم به مسئله حجاب تصریح دارند.

نیروهای مسلح در جایگاه شایسته‌ای قرار دارند

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: هفته‌ای که گذشت، هفته نیروی انتظامی بود. این هفته به پایان رسید، اما تکریم و احترام نیروی انتظامی هرگز پایان‌پذیر نیست. این عزیزان هر روز در راه دفاع از کشور و میهن اسلامی، شهید تقدیم می‌کنند. در همین هفته، در سیستان و بلوچستان، معاون فرهنگی نیروی انتظامی، خانم دکتر نصرت افتخاری، به شهادت رسید.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: به عزیزان نیروی انتظامی می‌گوییم: هفته نیروی انتظامی به پایان رسید، اما محبوبیت شما همچنان در دل و جان ما باقی است.

خطیب نمازجمعه تهران عنوان کرد: امروز، ۲۴ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد خدمات فراوانی به ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است و امروز نیروهای مسلح ما در جایگاه شایسته‌ای قرار دارند؛ ارتش، سپاه، بسیج، وزارت دفاع و نیروی انتظامی، همگی از توانمندی‌های ارزشمندی برخوردارند. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، حضور و فعالیت سازمان عقیدتی سیاسی است.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات درخور توجه، درخشش ایرانیان در عرصه‌های بین‌المللی است. ما افتخار می‌کنیم که ایرانیان در عرصه‌های ورزشی و علمی افتخار می‌آفرینند و مایه سربلندی ملت ایران می‌شوند.

عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این افتخارآفرینی، قرار گرفتن شش محقق پژوهشگاه رویان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان است. این دستاورد، مایه افتخار است. دستشان درد نکند؛ ملت ایران از آنان تشکر می‌کند و امیدواریم همان‌گونه که این عزیزان در عرصه‌های علمی و ورزشی افتخارآفرینی کرده‌اند، در عرصه دین و ارزش‌های دینی نیز، ان‌شاءالله، در خط مقدم باشند.