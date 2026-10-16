فؤاد حسین در دیدار با همتای ایتالیایی خود در رم اعلام کرد که عراق در جریان جنگ اخیر میان آمریکا و ایران حدود ۶۰ میلیارد دلار زیان دیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز پنجشنبه در دیدار با آنتونیو تاجانی، همتای ایتالیایی خود در رم، گفت جنگ اخیر میان آمریکا و ایران حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت به عراق وارد کرده است.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه عراق، حسین هشدار داد که تداوم درگیری‌ها بحران انرژی در جهان را تشدید کرده و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم را بالا برده است؛ وضعیتی که اقتصاد‌های سراسر جهان، از جمله کشور‌های اروپایی، را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزیر خارجه عراق از اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن خواست طرف‌های درگیر را به بازگشت به میز مذاکره ترغیب کنند تا از گسترش دامنه درگیری‌ها جلوگیری شود.

دو وزیر همچنین درباره گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی پس از پایان مأموریت ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق گفت‌و‌گو کردند. فؤاد حسین از نقش ایتالیا در ادامه آموزش نیرو‌های پلیس فدرال عراق و نیرو‌های پیشمرگه اقلیم کردستان قدردانی کرد.

رسیدگی به مسائل مالی و نظامی حل‌نشده میان دولت عراق و شرکت‌های ایتالیایی که به دوران حکومت صدام حسین بازمی‌گردد، از دیگر محور‌های گفت‌وگوی دو طرف بود.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: وزیر خارجه عراق ، دولت ایتالیا
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