شهروندخبرنگار ما فیلمی از مناظر پاییزی روستای مرادآباد شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاییز یکی از زیباترین فصل‌های سال است؛ فصلی که با رنگارنگ شدن برگ درختان، هوای خنک و باران‌های دلنشین، چهره‌ای متفاوت به طبیعت می‌دهد. کوچه‌ها و خیابان‌ها در این فصل پر از برگ‌های زرد، نارنجی و قرمز می‌شوند و منظره‌ای زیبا و تماشایی به وجود می‌آورند. روستای مرادآباد از توابع شهرستان نهاوند استان همدان واقع شده است. هم اکنون که روز‌های زیبای پاییز هزار رنگ را سپری می‌کنیم، رنگارنگ شدن برگ درختان زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

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