رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل ترافیک سنگین خبر داد و گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال این دو محور از ساعت ۱۴ ممنوع خواهد شد.

وی با اشاره به ادامه محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی، اظهار کرد: تردد در این دو محور به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود و این وضعیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با تشریح وضعیت ترافیکی محور چالوس افزود: ترافیک در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده سیاه‌بیشه، سنگین است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده‌های میانک، مکارود و ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی سایر محور‌های کشور نیز گفت: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، و در آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده پل حصارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است؛ اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر روان گزارش شده است.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
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