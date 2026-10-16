باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی و احتمال وقوع بارش در برخی مناطق کشور به کشاورزان توصیه می‌شود آبیاری سطحی مزارع را به تاخیر بیندازند تا از اشباع شدن خاک و خفگی ریشه گیاهان جلوگیری شود.

به گفته وی، با توجه به احتمال رگبار باران، کشاورزان باید از باز بودن کانال‌های زهکشی و خروجی‌های آب مزارع اطمینان حاصل کنند تا از غرقابی شدن زمین‌ها و آسیب به محصولات حساس پیشگیری به عمل آید.

غلامی ادامه داد: با توجه به وزش بادهای شدید و گرد و خاک، محصولاتی که در برابر باد آسیب‌پذیرند، استفاده از بادگیرها و به‌کارگیری قیم برای درختان جوان و تازه کشت‌شده ضرورت دارد؛ چرا که وزش بادهای شدید می‌توانند موجب شکستن شاخه‌ها و ریزش میوه شوند.

به گفته وی، به کشاورزان توصیه می‌شود در زمان وزش باد شدید و بارش، از پاشیدن سموم خودداری کنند تا ضمن جلوگیری از هدررفت نهاده‌ها، از آسیب رسیدن به گیاه نیز ممانعت شود.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با بیان اینکه رگبار باران و افزایش رطوبت محیط، شرایط بسیار مناسبی را برای رشد قارچ‌ها و بیماری‌های خاک‌زی فراهم می‌کند، افزود: کشاورزان پس از گذشت بارندگی‌ها، وضعیت سلامت گیاهان را به دقت بررسی کنند.

غلامی گفت: تغییرات ناگهانی جوی و خیزش گرد و خاک می‌تواند موجب جابجایی و انتقال آفات و بیماری‌ها از طریق ذرات معلق در هوا شود، از این رو پایش مستمر آفات و بیماری‌ها، تمرکز بر کنترل زهکشی در مناطق بحرانی، ایجاد پناهگاه در برابر باد و خاک به‌ویژه در مناطق شرقی و جنوبی کشور باید در اولویت برنامه‌های بهره‌برداران قرار گیرد.

براساس نقشه های هواشناسی، طی روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب برخی مناطق غرب، ارتفاعات جنوب شرق، ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد انتظار می‌رود.

یکشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی، در امتداد دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار باران و رعد و برق و نیز وزش باد رخ خواهد داد.