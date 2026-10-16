باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به افزایش استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت‌های اضطراری انجام می‌شود؛ در حالی که این کارت‌ها در ابتدا برای مواقع فراموشی یا همراه نداشتن کارت سوخت شخصی، به‌ویژه در سفرها، پیش‌بینی شده بودند.

وی اظهار کرد: کارت‌های اضطراری با هدف تسهیل سوخت‌گیری و جلوگیری از بروز مشکل برای مردم در جایگاه‌ها ایجاد شدند، اما به‌مرور زمان میزان استفاده از این کارت‌ها به‌شدت افزایش یافت و اکنون سهم قابل توجهی از سوخت‌گیری‌ها با کارت‌هایی انجام می‌شود که هویت استفاده‌کنندگان آن‌ها به‌طور مشخص قابل رصد نیست.

مدیر سامانه هوشمند سوخت افزود: بخش عمده عرضه خارج از شبکه سوخت نیز از طریق کارت‌های اضطراری انجام می‌شود. در مقطعی میزان مصرف سوخت کاهش یافته بود و انتظار می‌رفت روند بهینه‌سازی مصرف ادامه پیدا کند، اما با افزایش مجدد استفاده از کارت‌های اضطراری، میزان مصرف تا حد زیادی به شرایط پیشین بازگشت.

وی با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، شناسایی و رصد افرادی است که از کارت‌های اضطراری استفاده می‌کنند تا امکان مقابله با قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه افزایش یابد.

نحوه سوخت‌گیری با کارت اضطراری شناسه‌دار

مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره فرایند استفاده از کارت‌های اضطراری در طرح جدید توضیح داد: در این روش، فرد پس از مراجعه به جایگاه عرضه سوخت، ابتدا باید از طریق یکی از کارت‌های بانکی معتبر خود احراز هویت شود. پس از کشیدن کارت بانکی، میزان سوخت مورد نیاز را انتخاب می‌کند و با وارد کردن رمز کارت بانکی، یک رسید یا کد سوخت‌گیری دریافت خواهد کرد.

وی ادامه داد: کد چهاررقمی درج‌شده در این رسید برای سوخت‌گیری استفاده می‌شود و دیگر مانند گذشته نیازی به استفاده از رمز ثابت «چهار تا یک» نیست. به این ترتیب، فرایند سوخت‌گیری با کارت اضطراری انجام می‌شود، اما هویت استفاده‌کننده نیز قابل ثبت و پیگیری خواهد بود.

دریافت هزار تومان بابت احراز هویت

مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره دریافت هزار تومان بابت فرایند احراز هویت نیز گفت: این مبلغ به حساب شرکت‌هایی واریز می‌شود که خدمات احراز هویت را ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سقف مجاز دریافت این هزینه تا پنج هزار تومان تعیین شده است، افزود: با وجود این سقف، مبلغ هزار تومان برای هر بار احراز هویت در نظر گرفته شده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه دریافت این هزینه بر اساس مجوزهای مربوط انجام می‌شود، تأکید کرد: مقرر شده است این مبلغ به چرخه خدمات‌رسانی به مردم بازگردد و نباید به‌عنوان سود شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات در نظر گرفته شود.