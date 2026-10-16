رزمایش بزرگ کنترل آب‌گرفتگی و سیلاب شهری به همت اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری قم و با هدف ارتقای آمادگی نیروهای امدادی و خدمات‌رسان برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان-رزمایش و تمرین بزرگ رفع آب‌گرفتگی و کنترل سیلاب‌های شهری، صبح امروز به همت اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری قم و با هدف ارتقای آمادگی نیروهای امدادی و خدمات‌رسان برگزار شد.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قم نیز با حضور در این رزمایش، در راستای تقویت آمادگی عملیاتی، هماهنگی بین‌بخشی و ارتقای توان پاسخ‌گویی به حوادث ناشی از آب‌گرفتگی و سیلاب شهری مشارکت کرد.

حضور اورژانس در چنین تمرین‌هایی، فرصتی برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، آمادگی برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به مصدومان احتمالی و ارتقای سرعت و کیفیت پاسخ به حوادث شهری است.

 آمادگی مؤثر در برابر بحران‌ها، نیازمند تمرین مستمر، همکاری سازمان‌یافته و هم‌افزایی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان است؛ مسیری که در نهایت به حفظ جان و سلامت شهروندان منتهی می‌شود.

رزمایش بزرگ کنترل آب‌گرفتگی و سیلاب شهری در قم برگزار شد

رزمایش بزرگ کنترل آب‌گرفتگی و سیلاب شهری در قم برگزار شد

رزمایش بزرگ کنترل آب‌گرفتگی و سیلاب شهری در قم برگزار شد

 

برچسب ها: پدافند غیر عامل ، رزمایش
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رزمایش بزرگ کنترل آب‌گرفتگی و سیلاب شهری در قم برگزار شد
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