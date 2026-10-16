باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل ادعا کرد که روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه در شمال و جنوب نوار غزه، دو عضو جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین، از جمله یکی از فرماندهان شاخه نظامی حماس که به گفته این ارتش در حملات ۷ اکتبر مشارکت داشته است، ترور شدند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد که محمد محمد عبدالخالق خله، از فرماندهان واحد تولید تجهیزات و تسلیحات وابسته به شاخه نظامی حماس، در حمله‌ای در شمال نوار غزه هدف قرار گرفته است. به ادعای ارتش اسرائیل، وی در تولید تجهیزات رزمی و تقویت توانمندی‌های نظامی این جنبش نقش داشته است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که احمد جبرین توفیق دحلان، از اعضای شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در حمله هوایی اسرائیل به خان‌یونس در جنوب نوار غزه ترور شده است.

ارتش اسرائیل مدعی شد که این دو نفر در روز‌های اخیر در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملیات علیه نیرو‌های اسرائیلی و بازسازی توانمندی‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی بوده‌اند؛ اقداماتی که از دیدگاه این ارتش، نقض توافق آتش‌بس محسوب می‌شود.

ارتش اسرائیل در پایان ادعا کرد که نیرو‌های این رژیم مستقر در نوار غزه، به گفته این ارتش و در چارچوب مفاد توافق آتش‌بس، عملیات خود را برای مقابله با تهدید‌های فوری ادامه خواهند داد.

منبع: الجزیره