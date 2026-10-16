ارتش اسرائیل مدعی شد در حملات جداگانه به شمال غزه و خان‌یونس، دو عضو حماس و جهاد اسلامی فلسطین را ترور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل ادعا کرد که روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه در شمال و جنوب نوار غزه، دو عضو جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین، از جمله یکی از فرماندهان شاخه نظامی حماس که به گفته این ارتش در حملات ۷ اکتبر مشارکت داشته است، ترور شدند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد که محمد محمد عبدالخالق خله، از فرماندهان واحد تولید تجهیزات و تسلیحات وابسته به شاخه نظامی حماس، در حمله‌ای در شمال نوار غزه هدف قرار گرفته است. به ادعای ارتش اسرائیل، وی در تولید تجهیزات رزمی و تقویت توانمندی‌های نظامی این جنبش نقش داشته است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که احمد جبرین توفیق دحلان، از اعضای شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در حمله هوایی اسرائیل به خان‌یونس در جنوب نوار غزه ترور شده است.

ارتش اسرائیل مدعی شد که این دو نفر در روز‌های اخیر در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملیات علیه نیرو‌های اسرائیلی و بازسازی توانمندی‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی بوده‌اند؛ اقداماتی که از دیدگاه این ارتش، نقض توافق آتش‌بس محسوب می‌شود.

ارتش اسرائیل در پایان ادعا کرد که نیرو‌های این رژیم مستقر در نوار غزه، به گفته این ارتش و در چارچوب مفاد توافق آتش‌بس، عملیات خود را برای مقابله با تهدید‌های فوری ادامه خواهند داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، جهاد اسلامی فلسطین ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
عون خواستار فشار آمریکا بر رژیم اسرائیل شد
رقابت جنگ‌طلبانه در اسرائیل؛
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
هشدار درباره افزایش شمار بیماران بدحال در غزه در پی بسته ماندن گذرگاه رفح
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: من از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نمی‌کنم
ترامپ زلنسکی را تحقیر کرد: او مهره مناسبی برای واشنگتن نیست!
فایننشال تایمز: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه نفتکش‌های روسیه است
انصارالله پهپاد سعودی را منهدم کرد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
آخرین اخبار
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
انصارالله پهپاد سعودی را منهدم کرد
فایننشال تایمز: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه نفتکش‌های روسیه است
ترامپ زلنسکی را تحقیر کرد: او مهره مناسبی برای واشنگتن نیست!
ادعای ترامپ: من از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نمی‌کنم
فرانسه استقرار تجهیزات نظامی در عربستان را آغاز کرد
بازگشت استارلینک و حمله اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه
عون خواستار فشار آمریکا بر رژیم اسرائیل شد
فریدمن: ترامپ اوکراین را قربانی معامله با پوتین کرد
لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را لغو کرد
نخست‌وزیر آلبانی در پی تشدید اعتراضات: استعفا نمی‌کنم
وزیر خارجه سوریه وارد ریاض شد
چهارمین حمله خرابکارانه به خطوط انرژی سوریه در کمتر از یک ماه
ترامپ پخش زنده اعدام نظامی آمریکایی را لغو کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
هشدار پوتین درباره پاسخ به حملات اوکراین، قیمت نفت را افزایش داد
مرگ بیش از ۳۰ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف مدرسه‌ای در پاکستان
تهدید پوتین به پاسخ متقابل به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی
افشای جاسوسی سایبری شرکت اسرائیلی از طریق تبلیغات آنلاین
دو کشته در حمله به اقامتگاه رئیس شورای ریاستی یمن
باران سیل‌آسا در استانبول؛ مسیل خشک از آب لبریز شد
هشدار انصارالله درباره ناامنی حریم هوایی عربستان
یمن درخواست عربستان برای نشست مشترک را رد کرد
چین: مسئله فلسطین یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های تاریخی جهان است
نشست اضطراری ناتو درباره حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
گزارش‌ها از حمله به اقامتگاه رئیس شورای ریاستی یمن 
هشدار درباره افزایش شمار بیماران بدحال در غزه در پی بسته ماندن گذرگاه رفح
اتهام فرانسه به ایلان ماسک درباره سازمان‌دهی کارزار علیه رهبران اروپا