باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌رغم لفاظی‌های حقیقتا تکراری و منزجرکننده‌ی دونالد ترامپ با هدف کتمان حقایق عیان، رسانه‌های آمریکایی به طور روزافزون در حال شکافتن «روایت جعلِ» کاخ سفید از جنگ علیه ایران هستند.

وبگاه تحلیلی آمریکایی «اینترسپت»، که به واسطه‌ی گزارش‌های تحقیقاتی انتقادی خود علیه ادعا‌های رسمی کاخ سفید و پنتاگون معروف است، در مقاله‌ی به قلم نیک تورز (۶ اکتبر) بخشی از واقعیت‌های تلخ و تحقیرآمیز جاری درباره‌ی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه‌ی خلیج فارس را ترسیم کرده است.

گرچه باید تاکید کرد، که علی‌رغم تلاش نویسنده، هنوز آن‌چه که توصیف می‌کند، هنوز با میزان و عمق خسارات، ویرانی‌ها و تلفات در دارایی‌های نظامی و نیرو‌های آمریکایی فاصله‌ی معناداری دارد.

«ارتش آمریکا در میانه‌ی جنگ در حال شکست با ایران برای حفاظت از پایگاه‌های خود تقلا می‌کند»

به گزارش اینترسپت، از اردن تا کویت تا بریتانیا، پایگاه‌های دورافتاده آمریکا به‌طور فزاینده‌ای در برابر حمله آسیب‌پذیر شده‌اند.

ارتش آمریکا در میان مناقشه‌ای با ایران که از کنترل پیت هگست، وزیر جنگ خودخوانده، خارج شده است، برای محافظت از پایگاه‌های خارج از کشورش تقلا می‌کند.

پس از رشته‌ای از حملات آسیب‌زننده به پایگاه‌ها در سراسر غرب آسیا، بمب‌افکن‌های دوربرد آمریکایی مستقر در بریتانیا روز یکشنبه، در میان ترس از حمله قریب‌الوقوع ایران، به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا عقب‌نشینی کردند.

یک مقام آمریکایی این تهدید را «طرحی پیچیده برای حمله» به پایگاه هوایی فرفورد نیروی هوایی سلطنتی با «چندین پهپاد» توصیف کرد که می‌توانست به یک کابوس نظامی و روابط عمومی تبدیل شود. این مقام آمریکایی گفت ممکن است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اتباع بریتانیا را برای ایفای نقش در این طرح به کار گرفته باشد؛ موضوعی که پنتاگون را چنان نگران کرد که آنها اقدام فوق‌العاده‌ای انجام دادند و ۱۲ بمب‌افکن B-۱ را از پایگاهی که نقش کلیدی در جنگ آمریکا داشته است، خارج کردند. مقام دومی این را «طرحی پیچیده» و بخشی از یک «راهبرد ترکیبی» جنگ نامتقارن ایران خواند که پنتاگون را مجبور به اتخاذ اقدامات شدید کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه وقتی درباره بمب‌افکن‌ها از او پرسیده شد، اعتراف کرد: «تهدید‌هایی وجود داشت.» او افزود باقی گذاشتن هواپیما‌ها فقط حمله را وسوسه می‌کند.

ناتوانی در محافظت از هواپیما‌های آمریکایی در پایگاهی در شمال غرب لندن، در زمانی رخ می‌دهد که حملات به پایگاه‌های دورافتاده آمریکا در سراسر جهان افزایش یافته است.

حملات پیچیده پهپادی و موشک بالستیک ایران، نیرو‌های آمریکایی را کشته و زخمی کرده، بسیاری دیگر را در معرض خطر قرار داده و شمار زیادی از پایگاه‌ها را در سراسر غرب آسیا آسیب زده یا نابود کرده است. برخی پایگاه‌های حیاتی چنان آسیب دیده‌اند که عملیات آمریکا به‌شدت مختل شده و به گفته مقام دوم، «وضعیت استقرار پایگاه‌ها در منطقه ممکن است هرگز بهبود نیابد.»

این حملات همچنین تأسیسات مشترکی را که متحدان آمریکا اداره می‌کنند هدف گرفته‌اند. در مارس، ایران حمله پهپادی به یک پایگاه هوایی بریتانیا در آکروتیری، قبرس، انجام داد و به تأسیساتی آسیب زد که ارتش آمریکا مدت‌ها به آن تکیه کرده است. ایران همچنین یک پایگاه مشترک بریتانیا–آمریکا در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند را هدف گرفت؛ پایگاهی که به‌طور فزاینده‌ای محور تلاش جنگی آمریکا شده است.

آنچه ترامپ «گردش کوچک» نامید، به زخمی چرکین برای ارتش آمریکا تبدیل شده است. با وجود ماه‌ها ادعای ترامپ و هگست مبنی بر این‌که ارتش ایران نابود شده است، ایران به بیش از ۱۵ پایگاه در سراسر خاورمیانه حمله کرده است. آمار رسمی تلفات آمریکا ۱۹ کشته و نزدیک به ۹۰۰ زخمی است؛ بیشتر کشته‌ها از ژوئیه به بعد رخ داده‌اند، پس از آنکه دولت ترامپ ادعا کرد جنگ تمام شده است. آمار واقعی تلفات بالاتر است و به گفته یکی از مقام‌های دفاعی، به‌طور مستمر از طریق آنچه «لاپوشانی» خواند، پنهان و دستکاری شده است.

نخستین مقام آمریکایی گفت ایران درگیر «راهبرد یا همه‌چیز یا هیچ» است و شرط می‌بندد که می‌تواند ویرانی اقتصادی را طولانی‌تر از توان آمریکا برای ادامه یک جنگ شکست‌خورده و یک برنامه پرهزینه و دشوار محاصره دریایی و اسکورت در تنگه هرمز تحمل کند؛ در حالی که آمریکا با آشفتگی اقتصادی جهانی ناشی از قیمت‌های سرسختانه بالای سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ قیمت‌هایی که با وجود بازگشت جریان نفت از سایر کشور‌های خلیج به حالت عادی، به سطح پیش از جنگ کاهش نیافته‌اند.

خروج بمب‌افکن‌ها از فرفورد تنها چند روز پس از آن رخ داد که دولت بریتانیا شش مظنون را در ارتباط با حمله مشکوک به همان پایگاه بازداشت کرد. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت «نشانه‌های قوی» وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته است. این مردان بعداً با قید وثیقه آزاد شدند و همین امر باعث انتقاد ترامپ شد.

سپاه پاسداران در ژوئیه هشدار داد که «هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود، هدف مشروع نیرو‌های ماست.» روز دوشنبه، فرمانده کل ارتش ایران، سرلشکر امیر حاتمی، بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، «بر نیاز به هر اقدام خلاقانه‌ای که بتواند محاسبات دشمن را مختل کند» تأکید کرد. مقام‌های آمریکایی به تهدید‌های بیشتر علیه سایر پایگاه‌ها در اروپا، از جمله پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان، اشاره کردند.

این نخستین بار نیست که آمریکا برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر تهدید فرضی ایران به تکاپو می‌افتد. در ژوئیه، خود ترامپ در یک کامیون پذیرایی پنهان شد و به دلیل ترس آمریکا از حمله احتمالی ایران به ایر فورس وان، با یک هواپیمای نظامی از ترکیه گریخت. ترامپ پیش‌تر گفته بود در جریان نشست ناتو در آنکارا، «هدف شماره یک» ایران است.

برخلاف فرمانده کل خود، نیرو‌های آمریکایی نتوانسته‌اند وقتی ایران در حملات غرب آسیا پدافند هوایی آمریکا را مغلوب کرده، از پایگاه‌ها و کشتی‌های خود بگریزند.

گزارش اخیر بازرس کل پنتاگون نشان داد حملات ایران «صد‌ها ساختمان و سازه را در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن در طول مناقشه آسیب زده و نابود کرده است.» به گفته ژنرال کن ویلزباخ، فرمانده ستاد نیروی هوایی، تنها پرسنل نیروی هوایی در فقط ۳۸ روز در اوایل امسال، بیش از ۱۲۰۰ «هشدار سرخ» — کد رسمی حمله قریب‌الوقوع با موشک، هواپیما یا نیرو‌های زمینی — را تحمل کردند.

حمله پهپادی اول مارس به بندر شعیبه در کویت شش نظامی آمریکایی را کشت؛ مرگبارترین حمله شناخته‌شده ایران به پرسنل آمریکایی در طول جنگ. ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در ژوئیه، حمله ایران به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن سه سرباز از یگان‌های پدافند هوایی را کشت، هرچند به گفته یک «مقام دفاعی» که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، چون مجاز به افشای اطلاعات نبود.

آنها در زمان حملات «فعالانه درگیر فعالیت ضدهوایی نبودند.» چندین هواپیمای نظامی آمریکا نیز در این حمله آسیب دیدند، از جمله یک A-۱۰ تاندربولت و هشت جنگنده F-۱۵. به گزارش بازرس کل، اینها در شمار ده‌ها هواپیمای آمریکایی بودند که تا کنون در جنگ نابود یا آسیب دیده‌اند؛ از جمله چهار جنگنده F-۱۵، ۱۲ هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ و تا ۳۰ پهپاد MQ-۹ ریپر.

بر اساس تحلیل مارس مؤسسه سلطنتی خدمات متحد، آمریکا و متحدانش تنها در ۱۶ روز نخست جنگ بیش از ۱۱٬۰۰۰ مهمات، از جمله مقادیر زیادی موشک دفاعی، مصرف کردند. بر پایه تحلیلی از مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، حدود ۶۵ درصد رهگیر‌های پاتریوت بین فوریه و ژوئیه مصرف شد و از مجموع ۲٬۳۳۰ پیش از جنگ، کمتر از ۸۳۰ باقی ماند. شمار رهگیر‌های تاد از بیش از ۴۵۰ به کمتر از ۲۷۰ کاهش یافت.

دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام، ماه گذشته خطرات ناشی از ذخایر تحلیل‌رفته چنین موشک‌هایی را کم‌اهمیت جلوه داد و به برنامه «۶۰ دقیقه» سی‌بی‌اس گفت نگران امنیت نیرو‌های آمریکایی نیست. وقتی درباره دفاع در برابر حملات ایران از او پرسیدند، پاسخ داد: «اصلاً نگران نیستم.» سنتکام به پرسشی درباره اینکه اگر در حملات آینده نیرو‌های آمریکایی کشته یا زخمی شوند، کوپر استعفا خواهد داد یا نه، پاسخ نداد.

حمله موشکی و پهپادی ایران در آغاز جنگ، تأسیسات نیروی دریایی در منامه، بحرین — حیاتی‌ترین مرکز لجستیکی آمریکا در منطقه — را نابود کرد. پنتاگون ماه‌ها ادعا کرد این حملات تأثیر چشمگیری بر عملیات نظامی نداشته است، اما هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی، ماه گذشته اعتراف کرد که «بحرین را کاملاً به باد دادند.» تحقیق وال‌استریت ژورنال پیش‌تر نشان داده بود بازسازی ستاد ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، آسایشگاه‌ها و برج‌های ارتباطی در پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی بحرین ممکن است بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.

نخستین مقام آمریکایی به اینترسپت گفت اگر روزی تلاش برای بازسازی انجام شود، این رقم اعلامی می‌تواند کمتر از چیزی باشد که واقعا مورد نیاز است. فرماندهی نیرو‌های دریایی مرکزی سؤالات درباره برآورد هزینه را به سنتکام ارجاع داد، که پاسخی نداد.

با از کار افتادن خانه ناوگان پنجم و قرار گرفتن سایر بندر‌های منطقه در برد موشک‌ها و پهپاد‌های ایران، نیروی دریایی با چالش دلهره‌آور حفظ ناوگانی متشکل از بیش از ۲۴ شناور روبه‌رو شد، از جمله دو ناو هواپیمابر عظیم و شمار زیادی ناوشکن و رزمناو موشک‌انداز، زیردریایی تهاجمی یا کشتی تدارکاتی که در هر زمان مستقر بودند. این بدان معناست که کشتی‌های نیروی دریایی باید غذا و سوخت را بیش از ۲٬۰۰۰ مایل از پایگاه دیگو گارسیا حمل کنند.

گزارش بازرس کل اشاره کرد که تغییر در «پایگاه‌های دریایی و بندر‌های پشتیبان چالش‌های چشمگیری ایجاد کرد» و به‌طور خاص به «مشکل انتقال پشتیبانی لجستیکی و زیرساخت به دیگو گارسیا» و چالش‌های «ترانزیت طولانی دریایی که چرخه‌های لجستیکی ۱۴ تا ۱۸ روزه را ایجاب می‌کند» اشاره کرد.

در نتیجه، ملوانان و تفنگداران دریایی در معرض خطر دائمی قرار گرفته‌اند. گروه ضربتی ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد آر. فورد یک استقرار ۱۱ ماهه رکوردشکن را تکمیل کرد که شامل تهاجم به ونزوئلا نیز می‌شد. (در شرایط عادی، یک ناو هواپیمابر حدوداً ماهی یک بار به بندر می‌رفت تا خدمه استراحت کنند.) بر اساس یک تقدیرنامه واحد ریاست‌جمهوری، این ناو در جریان استقرارش در غرب آسیا زیر «تهدید مستمر موشک‌های دشمن و پهپاد‌های حمله یک‌طرفه» بود.

به گفته فرماندهی مرکزی، اخیراً سپاه پاسداران یک ناو هواپیمابر دیگر و یک ناوشکن موشک‌انداز را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد؛ و ماه گذشته تفنگداران دریایی در حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز زخمی شدند؛ دو مقام آمریکایی گفتند این تفنگداران احتمالاً علاوه بر جراحات دیگر، دچار آسیب مغزی شده‌اند.

در میان جنگ در حال تقلا با ایران، نیرو‌های آمریکایی هفته گذشته از عراق همسایه خارج شدند و به بیش از دو دهه اشغال و عملیات نظامی آمریکا پایان دادند؛ اشغال و عملیاتی که موج‌های خونریزی و رنج غیرنظامیان را به راه انداخت. سپاه پاسداران در پیامی که قدرت مقاومت ملی را می‌ستود اعلام کرد: «اخراج آمریکا از عراق نتیجه … پایداری این کشور در استقلال خود بود.» سیاستمداران در بغداد نیز خروج را جشن گرفتند و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، رسماً اول اکتبر را «روز حاکمیت و استقلال» اعلام کرد.

با وجود ادعا‌های دولت ترامپ، جنگ ایران همچنان گسترش می‌یابد. ماه گذشته، نیرو‌های یمنی تحت حمایت ایران تقریباً تمام سواحل دریای سرخ یمن، از جمله خط ساحلی در امتداد مسیر‌های کشتیرانی حیاتی تنگه باب‌المندب را که ورودی جنوبی دریای سرخ است، تصرف کردند. روز سه‌شنبه، یمنی‌ها ادعا کردند بیش از ۲۰۰ جنگجوی تحت حمایت عربستان را که در پی بازپس‌گیری قلمرو بودند، کشته یا زخمی کرده‌اند.

منبع: مشرق