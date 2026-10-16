باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم

استان تهران پر از مناطق زیبا و تاریخی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تهران دارای جاذبه‌های بیشمار طبیعی و تاریخی است و گردشگران به منظور بازدید از تمام مناطق آن باید روزهای زیادی را سپری کنند. در همین رابطه علی رفیعی، کارشناس گردشگری در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرده است.

مطالب مرتبط
از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم
young journalists club

موزه چاقو‌ها و کبریت‌های رنگارنگ + فیلم

از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم
young journalists club

وصله‌ای بر حافظه تاریخ؛ احیای هنر رفوگری فرش در مازندران + فیلم

از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم
young journalists club

تلاش انگلیس برای تحریف تاریخ با حذف نام فلسطین + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تأکید ایرانیان بر تاب‌آوری و ایستادگی در دویست و بیست‌ونهمین اجتماع شبانه + فیلم
۳۹۰

تأکید ایرانیان بر تاب‌آوری و ایستادگی در دویست و بیست‌ونهمین اجتماع شبانه + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
واکنش محافل سیاسی و اجتماعی ترکیه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان + فیلم
۳۷۰

واکنش محافل سیاسی و اجتماعی ترکیه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم
۳۲۶

جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم
۲۸۰

رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha