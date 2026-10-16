باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایتی از شکل گیری اولین ساختمان‌های اداری تهران + فیلم

شهر تهران دارای بنا‌ها و ساختمان‌های اصیل و کهنه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رفیعی، کارشناس گردشگری در برنامه تلویزیونی به اولین ساختمان‌های اداری تهران پرداخت و روایت شکل‌گیری نهادهای دولتی و تحول معماری پایتخت در گذر زمان را بازگو کرد.

مطالب مرتبط
روایتی از شکل گیری اولین ساختمان‌های اداری تهران + فیلم
young journalists club

موزه چاقو‌ها و کبریت‌های رنگارنگ + فیلم

روایتی از شکل گیری اولین ساختمان‌های اداری تهران + فیلم
young journalists club

وصله‌ای بر حافظه تاریخ؛ احیای هنر رفوگری فرش در مازندران + فیلم

روایتی از شکل گیری اولین ساختمان‌های اداری تهران + فیلم
young journalists club

تلاش انگلیس برای تحریف تاریخ با حذف نام فلسطین + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
واکنش محافل سیاسی و اجتماعی ترکیه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان + فیلم
۴۵۹

واکنش محافل سیاسی و اجتماعی ترکیه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
تأکید ایرانیان بر تاب‌آوری و ایستادگی در دویست و بیست‌ونهمین اجتماع شبانه + فیلم
۴۲۱

تأکید ایرانیان بر تاب‌آوری و ایستادگی در دویست و بیست‌ونهمین اجتماع شبانه + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم
۳۸۹

جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم
۳۳۱

رهبر شهید انقلاب: پرستار فرشته رحمت بیمار است + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم
۱۹۴

از کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تهران تا محوطه زیبای باغ ملی + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha