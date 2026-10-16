باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - جعفر هم‌زمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و در آستانه روز پرستار، به‌صورت سرزده در بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد حضور یافت و ضمن گفت‌و‌گو با پرستاران و شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان، با اهدای شاخه گل از زحمات و خدمات ارزشمند این قشر تقدیر کرد.

جعفر مردانی در این دیدار، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران در مراقبت از بیماران و ارتقای سلامت جامعه، بر اهمیت نقش این قشر در نظام سلامت و ضرورت توجه به مسائل و دغدغه‌های آنان تأکید کرد.

این حضور در فضایی صمیمی و با هدف قدردانی از تلاش‌های کادر پرستاری انجام شد؛ قشری که با مسئولیت‌پذیری، صبوری و تعهد حرفه‌ای، در روز‌های عادی و شرایط دشوار، در کنار بیماران و خانواده‌های آنان حضور دارند.