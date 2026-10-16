باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام عبدالرضا محمودی امام جمعه موقت شیراز در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با تبریک روز پرستار و قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، بر ضرورت تقویت جهاد تبیین، مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، اصلاح نظام مدیریت اقتصادی، جذب سرمایه‌های مردمی و توجه به پیوست‌های فرهنگی و تربیتی در تصمیم‌گیری‌های کشور تأکید کرد.

او اظهار کرد: نقش سرنوشت‌ساز بانوان متدین و متعهد کشور در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در دوران جنگ، از الگوی حضرت زینب کبری (س) الهام گرفته است.

محمودی با اشاره به ایثار خانواده‌های شهدا افزود: در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، شاهد بوده‌ایم که برخی مادران پس از شنیدن خبر شهادت فرزندان خود، با الگوگیری از حضرت زینب (س)، بر باور‌های دینی و اعتقادی خود تأکید می‌کنند و با یاد امام حسین (ع) به استقبال این مصیبت می‌روند.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه درک عمق عواطف پدران و مادرانی که فرزندان خود را در راه خدا تقدیم می‌کنند، دشوار است، گفت: وجود الگو‌های بزرگی همچون حضرت زینب (س) موجب شده است خانواده‌های شهدا با وجود اندوه عمیق، بر ایمان و اعتقادات خود تکیه کنند.

محمودی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرستار، از پرستاران فداکار، دلسوز و پرتلاش جامعه سلامت قدردانی کرد و گفت: این قشر در شرایط دشوار، تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار گرفته‌اند و شماری از آنان نیز جان خود را در این مسیر تقدیم کرده‌اند.

ضرورت مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن

او در ادامه با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه تجمعات شبانه و حضور آنان با پرچم‌های ملی، اظهار کرد: حضور مردم علاوه بر تقویت روحیه جامعه، می‌تواند در خنثی‌سازی توطئه‌های رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی دشمن نقش مؤثری داشته باشد.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه دشمن درصدد کمرنگ جلوه‌دادن موفقیت‌ها و دستاورد‌های کشور است، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و حضور مؤثر در فضای مجازی تأکید کرد.

محمودی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا گفت: به اعتقاد وی، تکرار ادعا‌ها و روایت‌های مختلف درباره تحولات و دستاورد‌های کشور با هدف کاهش اعتماد عمومی صورت می‌گیرد؛ ازاین‌رو، لازم است در برابر این فضاسازی‌ها، اقدامات رسانه‌ای و تبیینی مؤثری انجام شود.

او تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای در دانشگاه‌ها، مدارس و محیط‌های علمی و آموزشی را ضروری دانست و افزود: باید با تلاش بیشتر در عرصه جهاد تبیین، واقعیت‌های مربوط به تحولات کشور را برای نسل جوان و آینده‌سازان ایران تبیین کرد.

محمودی همچنین از کارشناسان و صاحب‌نظران علوم سیاسی خواست درباره سخنان رهبر انقلاب مبنی بر جایگاه قدرت جمهوری اسلامی ایران از منظر محاسبات الهی، تحلیل و تبیین بیشتری ارائه کنند.

مدیریت هوشمند و استفاده از متخصصان، لازمه بهبود معیشت مردم

امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد و معیشت مردم را از مسائل مهم کشور دانست و با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: در این پیام، ضمن قدردانی از اقدامات دولت، بر نکات مهمی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تأکید شده است.

او با اشاره به سه محور مدیریت هوشمند، استفاده از ظرفیت مردم و بهره‌گیری از متخصصان و فناوران افزود: انتخاب مدیران متخصص و برخوردار از دانش و تجربه مرتبط با حوزه مسئولیت، نقش مهمی در بهبود عملکرد دستگاه‌ها و حل مشکلات اقتصادی دارد.

محمودی با تأکید بر ضرورت قرارگرفتن افراد شایسته در جایگاه‌های متناسب با تخصص و تجربه خود گفت: اگر مدیریت‌ها بر پایه دانش، تجربه و شایستگی شکل بگیرند، می‌توان انتظار داشت شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد و بخشی از مشکلات موجود کاهش پیدا کند.

او با اشاره به دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی درباره ارتباط عدالت و عقلانیت در جامعه اظهار کرد: قرارگرفتن هر چیز در جایگاه مناسب خود، از الزامات اداره صحیح جامعه است و این اصل در مدیریت اقتصادی و انتخاب مدیران متخصص نیز اهمیت دارد.

ضرورت ایجاد سازوکار‌های مطمئن برای جذب سرمایه‌های مردمی

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس، از برخی اقدامات استاندار و مجموعه مدیریتی استان برای جذب سرمایه‌های مردمی قدردانی کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند گام مؤثری باشد، اما با توجه به ظرفیت گسترده سرمایه‌های مردم، همچنان زمینه‌های بیشتری برای مشارکت آنان در اقتصاد وجود دارد.

او با بیان اینکه پیش از دعوت مردم به سرمایه‌گذاری باید اعتماد و اطمینان لازم برای حفظ ارزش سرمایه‌های آنان فراهم شود، افزود: اگر مردم نگران کاهش ارزش پول خود باشند، انگیزه کمتری برای ورود سرمایه‌هایشان به فعالیت‌های مولد اقتصادی خواهند داشت.

محمودی با اشاره به گرایش برخی شهروندان به خرید طلا و ارز برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان تصریح کرد: این رفتار را نباید لزوماً ناشی از فعالیت سوداگرانه دانست؛ چراکه بخشی از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پس‌انداز خود به چنین اقداماتی روی می‌آورند.

او پیشنهاد کرد بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به‌جای فعالیت‌هایی که به گفته وی ممکن است به افزایش تورم و قیمت ارز و طلا دامن بزند، نقش فعال‌تری در تأمین مالی تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی ایفا کنند.

امام جمعه موقت شیراز افزود: ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، ارائه بازدهی مناسب و اتخاذ سازوکار‌هایی برای صیانت از اصل سرمایه مردم، می‌تواند به هدایت پس‌انداز‌های خانوار‌ها به سمت تولید و اقتصاد مقاومتی کمک کند.

محمودی همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: مقابله با دلالی‌های مخرب و صیانت از سرمایه‌های مردم باید به‌گونه‌ای انجام شود که شهروندان نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های خود اطمینان بیشتری داشته باشند.

فرهنگ و تعلیم و تربیت باید در همه راهبرد‌های کشور مورد توجه باشد

او در ادامه با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، بر اهمیت توجه به فرهنگ، تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: در این پیام، از تعبیر «فرا راهبردی» برای تبیین جایگاه مسائل فرهنگی و تربیتی استفاده شده است؛ به این معنا که تنظیم سایر راهبرد‌های کشور نیز باید با ملاحظه ملاحظات فرهنگی و تربیتی صورت گیرد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به تأکیدات پیشین درباره ضرورت پیوست فرهنگی برای فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف اظهار کرد: توجه به فرهنگ نباید صرفاً به افزودن یک پیوست به برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محدود شود، بلکه ملاحظات فرهنگی و تربیتی باید از ابتدا در طراحی و تنظیم راهبرد‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد از برخی برنامه‌های فرهنگی و کنسرت‌ها در شیراز

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره ضرورت مقابله با ولنگاری و هنجارشکنی، بر لزوم توجه هم‌زمان به نشاط اجتماعی و رعایت ارزش‌های فرهنگی و دینی تأکید کرد.

او با بیان اینکه اسلام برای شادی و نشاط در زندگی اهمیت قائل است، گفت: پرسش اصلی این است که برنامه‌هایی که با عنوان ایجاد نشاط اجتماعی برگزار می‌شوند، تا چه اندازه با ارزش‌های جامعه و انتظارات مردم همخوانی دارند.

امام جمعه موقت شیراز با انتقاد از برخی کنسرت‌ها و برنامه‌های برگزارشده در شیراز که به گفته وی با مجوز برخی مسئولان برگزار شده‌اند، اظهار کرد: باید بررسی شود که آیا محتوای این برنامه‌ها واقعاً به شادی و نشاط جامعه کمک می‌کند یا به اعتقاد بخشی از مردم، موجب رنجش و نگرانی آنان می‌شود.

او با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) افزود: به گفته وی، برخی شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها نیز از محتوای ارائه‌شده ابراز نارضایتی کرده‌اند و معتقد بوده‌اند که آنچه با عنوان فرهنگ و نشاط عرضه شده، با انتظارات آنان همخوانی نداشته است.

محمودی با تأکید بر ضرورت توجه به دیدگاه خانواده‌های شهدا و اقشار متدین جامعه گفت: مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، به ارزش‌های دینی، حساسیت‌های اجتماعی و انتظارات مردم توجه داشته باشند.

او با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر پیوست فرهنگی و حفظ انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: به اعتقاد وی، برخی برنامه‌ها ممکن است در ظاهر مخاطبانی داشته باشند، اما اگر ملاحظات فرهنگی و انسجام اجتماعی در آنها رعایت نشود، می‌توانند به جای تقویت همبستگی، زمینه نارضایتی و فاصله اجتماعی را فراهم کنند.

امام جمعه موقت شیراز افزود: حفظ انسجام اجتماعی نیازمند توجه به باور‌ها و ارزش‌های جامعه و پرهیز از اقداماتی است که می‌تواند میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند.

تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم و خانواده‌های شهدا

محمودی در پایان سخنان خود، این مطالب را توصیه‌هایی خیرخواهانه در راستای خدمت به جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که مسئولان با توجه به دغدغه‌های مردم، برای بهبود شرایط اقتصادی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و افزایش اعتماد عمومی تلاش کنند.

تقوا راهگشای مشکلات و عامل آرامش و سعادت انسان است

امام جمعه موقت شیراز، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان‌ها در مسیر زندگی با چالش‌ها، تنگنا‌ها و موانع مختلفی روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند موجب سردرگمی و بروز مشکلات شود؛ اما تقوا یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور از این دشواری‌هاست.

او با اشاره به آیات قرآن کریم درباره آثار تقوا افزود: خداوند در آیات دوم و سوم سوره طلاق می‌فرماید هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند برای او راه خروجی از مشکلات قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌کند، روزی‌اش می‌دهد.

گشایش در مشکلات و آسان‌شدن امور از آثار تقواست

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه نخستین اثر تقوا، گشایش در تنگنا‌های زندگی است، به ماجرای عوف بن مالک اشاره کرد و گفت: بر اساس نقل مفسران، عوف بن مالک با مشکلات اقتصادی و اسارت فرزندش روبه‌رو بود و پس از مراجعه به پیامبر اکرم (ص)، به صبر و تقوا توصیه شد. همچنین ذکر «لا اله الا الله» و «لا حول و لا قوة الا بالله» به او و خانواده‌اش سفارش شد و بنا بر این نقل، پس از مدتی فرزندش بازگشت و همراه خود تعدادی دام آورده بود.

محمودی دومین اثر تقوا را آسان‌شدن امور زندگی عنوان کرد و با اشاره به آیه «وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا» گفت: خداوند برای انسان باتقوا در امور زندگی سهولت و آسانی ایجاد می‌کند و عبور از دشواری‌ها را برای او امکان‌پذیر می‌سازد.

آرامش و اطمینان قلبی از دیگر آثار تقواست

او با اشاره به اینکه آرامش یکی از نیاز‌های اساسی انسان در دنیای پرهیاهوی امروز است، سومین اثر تقوا را دستیابی به سکینه و آرامش دانست و بیان کرد: انسان باتقوا در سخت‌ترین بحران‌ها نیز می‌تواند از آرامش بیشتری برخوردار باشد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به حضور مردم ایران در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: مردم با رفتار، گفتار و حضور خود نشان داده‌اند که برای اعتلای اسلام و نظام اسلامی آماده‌اند هزینه بدهند و در این مسیر از فداکاری دریغ نمی‌کنند.

او با تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم افزود: باید قدردان مردمی بود که با رفتار و حضور خود، جلوه‌هایی از مفاهیم قرآنی را در جامعه به نمایش می‌گذارند.

تقوا زمینه‌ساز بصیرت و مصونیت در برابر وسوسه‌هاست

محمودی چهارمین اثر تقوا را برخورداری از بصیرت و توانایی عبور از وسوسه‌های شیطانی دانست و با اشاره به آیه ۲۰۱ سوره اعراف گفت: بر اساس آموزه‌های قرآن، هنگامی که افراد باتقوا با وسوسه‌های شیطانی مواجه می‌شوند، خدا را یاد می‌کنند و در نتیجه، بینش و آگاهی لازم برای تشخیص مسیر درست را به دست می‌آورند.

او با اشاره به گسترش فناوری‌های ارتباطی و حجم تبلیغات در فضای رسانه‌ای افزود: تقوا و مراقبت از اعمال، رفتار و گفتار می‌تواند انسان را در برابر وسوسه‌ها و پیام‌هایی که او را دچار سردرگمی می‌کنند، یاری دهد و راه عبور از تنگنا‌های ظاهری را پیش روی او قرار دهد.

تقوا قدرت تشخیص حق از باطل را افزایش می‌دهد

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به آیه ۲۹ سوره انفال، پنجمین اثر تقوا را برخورداری از فرقان و قدرت تشخیص حق از باطل عنوان کرد و گفت: خداوند به اهل تقوا نوری عطا می‌کند که به کمک آن می‌توانند در شرایط پیچیده و در میان انبوه تبلیغات، حق را از باطل تشخیص دهند.

او ادامه داد: بر اساس همین آیه، خداوند وعده داده است که خطا‌های اهل تقوا را بپوشاند و آنان را مورد مغفرت قرار دهد؛ ازاین‌رو، تقوا علاوه بر افزایش بصیرت، زمینه آمرزش الهی را نیز فراهم می‌کند.

محبت خداوند، جایگاه والای انسان باتقواست

محمودی ششمین و والاترین اثر تقوا را برخورداری از محبت الهی دانست و با اشاره به آیه ۷۶ سوره آل‌عمران اظهار کرد: خداوند می‌فرماید «فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ»؛ یعنی خداوند اهل تقوا را دوست دارد و انسان با رعایت تقوا و پایبندی به عهد الهی می‌تواند به جایگاه محبوبیت نزد پروردگار دست یابد.

او با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر از رفتار‌های روزمره گفت: شایسته است انسان در پایان هر روز اعمال خود را محاسبه کند و از خود بپرسد با وجود همه نعمت‌هایی که خداوند در اختیار او قرار داده است، تا چه اندازه قدردان این نعمت‌ها بوده و از آنها در مسیر درست استفاده کرده است.