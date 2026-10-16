باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آزاده آل ایوب، مجری شبکه کودک با حضور در اجتماعات خطاب به مردم گفت: می‌خواهم بگویم این صحنه حضور حقیقت ایران است. آهای دشمن! ببین ما را. ما آن فضای مجازی جعلی نیستیم، که مرا به اسیدپاشی تهدید می‌کنید.

آل ایوب ادامه داد: اینکه مرا تهدید و تحقیر می‌کنید! آدرس خانه و شماره تلفنم را پخش می‌کنید! اینکه هر کجا پرچم ایران را بالا می‌برم به من توهین می‌کنید، بدان که این پرچم نشان افتخار ماست. بدان این پرچم نشان مهدی (عج)، نشان ظهور و نشان انتظار ماست. ما دوام می‌آوریم و تا آخرین قطره خون ایستادگی می‌کنیم.