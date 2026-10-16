اخیرا کاراته‌کا‌های کشورمان در رقابت‌های آسیایی ناگویا حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی از بررسی و تحلیل نتایج تیم ملی کاراته در بازی‌های آسیایی ناگویا که توسط بسته خبری دست اول شبکه ورزش تهیه شده است را مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی ورزش ، مسابقات کاراته ، کاراته کنترلی
خبرهای مرتبط
نام کاروان ایران برای بازی‌های ریاض مشخص شد
اعلام اسامی ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا
هروی: شک نکنید که ما پیروز میدان خواهیم بود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سلتاویگو ۱ - ۲ یوونتوس/ بانوی پیر با پیروزی راهی تورین شد + فیلم
آخرین اخبار
سلتاویگو ۱ - ۲ یوونتوس/ بانوی پیر با پیروزی راهی تورین شد + فیلم
میلان با درخشش سیسه، سالزبورگ را چهارتایی کرد + فیلم
از حضور کونته در یونایتد تا تمجید کنفدراسیون آسیا از دروازه‌بان استقلال
پیام تبریک دنیامالی به مناسبت قهرمانی فرنگی کاران ایرانی در آمریکا
فرنگی کاران ایرانی در آمریکا قهرمان شدند
بیرانوند ۳ ساله با تراکتور تمدید کرد