مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ بالای ۲۶۰ هزار تومان است که با احتساب نرخ های فعلی ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زیان می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -   حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، از زیان ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلوگرم مرغ زنده خبر داد و گفت: در حال حاضر، قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ بیش از ۲۶۰ هزار تومان است؛ این در حالی است که مرغداران محصول خود را با نرخ ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید طی ۲۰ روز گذشته اظهار کرد: در این مدت، قیمت هر کیلوگرم ذرت از ۴۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان و قیمت سویا از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان رسیده است که فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید مرغداران وارد می‌کند.

اسداله‌نژاد با تأکید بر ضرورت تنظیم تولید مرغ متناسب با نیاز واقعی کشور بیان کرد: در صورتی که میزان جوجه‌ریزی بیش از نیاز بازار باشد، چالش زیان‌دهی مرغداران همچنان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین، برنامه‌ریزی برای تولید متناسب با میزان مصرف کشور ضروری است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره میزان جوجه‌ریزی نیز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، میزان جوجه‌ریزی در مهرماه به ۱۲۰ میلیون قطعه می‌رسد و این رقم برای آبان‌ماه کمتر از میزان جوجه‌ریزی مهرماه خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت صادرات مرغ تصریح کرد: با توجه به پایین بودن قیمت مرغ در داخل کشور، صادرات این محصول از توجیه اقتصادی برخوردار است. با این حال، برای تسهیل صادرات، خواستار تسهیل فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات مرغ شده‌ایم که این موضوع تاکنون محقق نشده است.

 

برچسب ها: تولید مرغ ، قیمت مرغ ، بازار مرغ
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