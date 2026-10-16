نویسنده مجموعه «سرو، سپید، سرخ» از سختی‌های نگارش فیلمنامه در دل بحران و جنگ سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسن عطار‌ها یکی از نویسندگان مجموعه «سرو، سپید، سرخ» درباره نگارش فیلمنامه در شرایط جنگی کشور گفت: همه ما در شرایط بحرانی دغدغه انجام یک کار فرهنگی را داشتیم. اما تنها مسئله‌ای که کار ما را سخت می‌کرد، تازگی جنگ و درگیر بودن همه با این شرایط بود. در واقع، ماجرای جنگ برای هیچ‌کدام از ما به لحاظ روحی و حسی ته‌نشین نشده بود؛ چراکه اتفاقاتی از این قبیل باید مدتی از وقوعش می‌گذشت، تا قصه‌ها ته‌نشین و پیامد‌ها و رشادت‌هایش مشخص شود. 

عطار‌ها ادامه داد: بنابراین، سوژه پیدا کردن سخت بود. ما ایده‌ها را با تهیه‌کنندگان مطرح کردیم. در آن شرایط، چون سوژه‌ها، سوژه‌های روز بود، طرح برخی موضوعات تکراری می‌شد. به همین دلیل وسواس به خرج دادیم تا سوژه‌هایی را انتخاب کنیم، که در عین خلاقیت، جدید نیز باشند.

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برچسب ها: جنگ ، ایران ، فیلمنامه
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