باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه هشدار داد که خطر قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان به روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی وجود دارد.

لاوروف در جریان نشست کشور‌های عضو جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) گفت: «برای مقابله با این چالش‌ها، روسیه و شرکای آن در منطقه باید واکنشی مناسب، جامع و فراگیر ارائه دهند و در عمل نیز همین کار را انجام می‌دهند.»

وی افزود که روسیه و شرکای منطقه‌ای این کشور به‌طور فعال برای حل این مسئله تلاش می‌کنند و این همکاری‌ها، از جمله با طرف‌های مستقر در کابل، ادامه دارد.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین درباره حاکمیت طالبان در افغانستان گفت که این وضعیت «واقعیتی است که باید آن را در نظر گرفت».

منبع: تاس