باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع سنندج، با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جنگ‌افروزی و فشار بر ملت‌ها با ادعا‌های حقوق بشری این کشور در تضاد است و قدرت‌های سلطه‌گر با سیاست‌های خود، آرامش و امنیت را از مردم بسیاری از مناطق جهان سلب کرده‌اند.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر افزود: فلسفه وجودی این سازمان‌ها باید حمایت از مظلومان و دفاع از حقوق انسان‌ها باشد، اما به اعتقاد من، عملکرد برخی از آنها به‌جای حمایت از مظلوم، در مسیر تأمین منافع ظالمان قرار گرفته است.

امام جمعه سنندج با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به مبارزه با تبعیض، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رعایت حقوق مردم نیاز دارد و مسئولان باید عدالت را در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود محور قرار دهند.

ماموستا رستمی با اشاره به مشکلات اقتصادی و ضرورت نظارت بر بازار گفت: کم‌فروشی و رعایت نکردن انصاف در معاملات، با اصول دینی و امانت‌داری مغایرت دارد و دستگاه‌های مسئول باید با نظارت مستمر بر قیمت‌ها و معاملات، از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه عبور از مشکلات اقتصادی به مدیران دلسوز و کارآمد نیاز دارد، افزود: مسئولان باید با روحیه جهادی در میدان خدمت حضور داشته باشند، مشکلات مردم را از نزدیک لمس کنند و برای کاهش فشار‌های معیشتی به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد تلاش کنند.

پرستاران؛ سرمایه ملی و فرشتگان مهربانی

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از تلاش‌های پرستاران و کادر درمان اظهار کرد: علم زمانی ارزشمند است که در خدمت مردم و بهبود زندگی انسان‌ها قرار گیرد.

وی افزود: پرستاران در دوران همه‌گیری کرونا با ایثار و فداکاری خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه کردند و نقش مؤثری در حفظ سلامت مردم داشتند؛ ازاین‌رو، این قشر از سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌رود و شایسته قدردانی و حمایت است.

رزمایش جان‌فدایان؛ نماد ایستادگی ملت ایران

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدایان» در سنندج، از حضور مردم در این برنامه قدردانی کرد و گفت: حضور مردم در این رزمایش، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در دفاع از ارزش‌های خود به جهان مخابره می‌کند.

وی با اشاره به شهدایی که کشور در جریان حملات دشمنان تقدیم کرده است، از جمله کودکان بی‌گناه میناب و سرداران کشور، خاطرنشان کرد: ملت ایران با وجود دشواری‌ها و حملات دشمنان همچنان در صحنه حضور دارد و بر دفاع از ارزش‌های دینی و ملی خود پایبند است.

مصالح استاندارد مصرف انرژی ساختمان‌ها را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد

مهدی سحری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج در مسجد جامع این شهر، با تأکید بر ضرورت رعایت استاندارد‌ها در بخش‌های مختلف زندگی اظهار کرد: دستیابی به اهداف مرتبط با انرژی پاک، تنها به توسعه زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت مصالح ساختمانی، نوع تجهیزات گرمایشی و رعایت الزامات فنی در ساخت‌وساز نیز در این زمینه اهمیت دارد.

وی با اشاره به اهمیت استاندارد در زندگی روزمره افزود: استاندارد نباید تنها به تولید کالا و فعالیت کارخانه‌ها محدود شود، بلکه در ارائه خدمات، فعالیت‌های اجتماعی و انجام مسئولیت‌های فردی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد استان کردستان با بیان اینکه استانداردسازی با هدف ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود، گفت: نظارت بر شهربازی‌ها، ترازو‌های مورد استفاده در طلافروشی‌ها و تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت از جمله حوزه‌های نظارتی این اداره‌کل است.

سحری با تأکید بر ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی باکیفیت تصریح کرد: رعایت استاندارد‌ها در انتخاب مصالح و تجهیزات گرمایشی، علاوه بر افزایش کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها، از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند و در مدیریت مصرف انرژی نیز مؤثر است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه اندازه‌گیری و رعایت معیار‌ها در آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد: در آیات قرآن کریم بار‌ها بر رعایت میزان، اندازه و حق در سنجش تأکید شده است که این مفاهیم بر اهمیت دقت، انصاف و پایبندی به معیار‌های صحیح در زندگی دلالت دارد.

مدیرکل استاندارد استان کردستان در ادامه به وضعیت تولید آرد در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲ کارخانه آرد با استاندارد‌های مورد تأیید در کردستان فعالیت می‌کنند.

سحری افزود: کیفیت آرد یکی از عوامل مؤثر در تولید نان مطلوب است و رعایت الزامات استاندارد در این بخش می‌تواند به ارتقای کیفیت محصول نهایی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.

وی توسعه امکانات آزمایشگاهی را نیز در بررسی دقیق‌تر کیفیت محصولات و تقویت نظارت‌ها مؤثر دانست و تأکید کرد: رعایت استاندارد‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر تضمین کیفیت و ایمنی کالا‌ها و خدمات، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، مدیریت مصرف انرژی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.