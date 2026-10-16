سریال «تخته گاز» به کارگردانی وحید امیرخانی و تهیه‌کنندگی علی مهام برای تلویزیون تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید امیرخانی که پیش از این کارگردانی فیلم‌های سینمایی «در مدت معلوم» و «شاه‌کش» را برعهده داشته و با ساخت مجموعه «شرایط خاص» نیز تجربه کارگردانی تلویزیونی را پشت سر گذاشته است، حالا با سریال کمدی «تخته گاز» در مقام کارگردان، سراغ روایتی جذاب درباره فرهنگ رانندگی می‌رود.

«تخته گاز» به تهیه‌کنندگی علی مهام و به سفارش سیمافیلم در ۳۰ قسمت تولید می‌شود. داستان این مجموعه درباره یک پلیس جوان است که با موضوعات متفاوت روبه‌رو می‌شود.

بر اساس کنداکتور جدید تلویزیون، هر شبکه در روز‌های زوج یک سریال و در روز‌های فرد سریالی دیگر را روی آنتن می‌برد و روز‌های جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص دارد.

منبع: سیمافیلم

برچسب ها: سیمافیلم ، سریال ، رانندگی
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