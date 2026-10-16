باشگاه خبرنگاران جوان-همزمان با میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور در بیمارستان شهدای قم، ضمن تبریک این روز به پرستاران، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان قدردانی کردند.

در این بازدید که با هدف تکریم مقام پرستار و قدردانی از زحمات بی‌وقفه این قشر فداکار انجام شد، خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اهدای گل و هدایای متبرک، از پرستاران بیمارستان شهدای قم تجلیل کردند.

در این مراسم، پرستاران به عنوان سربازان خط مقدم سلامت و ادامه‌دهندگان راه حضرت زینب (س) در صبر، ایثار و خدمت به بیماران معرفی شدند.

خادمان حرم مطهر ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پرستاران، بر لزوم ارج نهادن به جایگاه والای این حرفه تأکید کردند.