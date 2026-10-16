جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور در بیمارستان شهدای قم، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان قدردانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان-همزمان با میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور در بیمارستان شهدای قم، ضمن تبریک این روز به پرستاران، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان قدردانی کردند.

در این بازدید که با هدف تکریم مقام پرستار و قدردانی از زحمات بی‌وقفه این قشر فداکار انجام شد، خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اهدای گل و هدایای متبرک، از پرستاران بیمارستان شهدای قم تجلیل کردند.

در این مراسم، پرستاران به عنوان سربازان خط مقدم سلامت و ادامه‌دهندگان راه حضرت زینب (س) در صبر، ایثار و خدمت به بیماران معرفی شدند.
خادمان حرم مطهر ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پرستاران، بر لزوم ارج نهادن به جایگاه والای این حرفه تأکید کردند.

تجلیل خادمان حرم حضرت معصومه (س) از پرستاران

تجلیل خادمان حرم حضرت معصومه (س) از پرستاران

تجلیل خادمان حرم حضرت معصومه (س) از پرستاران

برچسب ها: روز پرستار ، حرم حضرت معصومه (س)
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