پولیتیکو گزارش داد تلاش زلنسکی برای جلب حمایت رهبران اروپایی در نشست بروکسل، در سایه جهش قیمت انرژی و اختلافات بودجه‌ای با چالش روبه‌رو شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نشریه پولیتیکو گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تلاش می‌کند در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بار دیگر توجه رهبران اروپایی را به خود جلب کند؛ اما افزایش نگرانی‌ها درباره قیمت انرژی و بن‌بست در مذاکرات مربوط به بودجه این اتحادیه ممکن است سایر موضوعات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

به نوشته پولیتیکو، منابع آگاه همچنین می‌گویند برخی رهبران اتحادیه اروپا از نحوه مدیریت روابط زلنسکی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احساس نارضایتی می‌کنند.

به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا، اظهارات علنی و انتقادی زلنسکی علیه ترامپ به پیشبرد روابط کمک نکرده و در این زمینه «مفید نبوده است».

پیش‌تر، کمیسیون اروپا اعلام کرده بود که قیمت گاز در اتحادیه اروپا از ابتدای سال جاری میلادی ۱۴۰ درصد و قیمت گازوئیل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

این کمیسیون همچنین هشدار داده بود که اروپا در آستانه فصل گرمایش با ذخایر پایین گاز و زمستانی بسیار دشوار روبه‌رو است.

با وجود این نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی و افزایش قیمت‌ها، کمیسیون اروپا همچنان بر عزم خود برای اطمینان از توقف کامل خرید انرژی روسیه از سوی تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تأکید می‌کند.

منبع: تاس

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، بحران انرژی اروپا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
بازگشت استارلینک و حمله اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه
ترامپ زلنسکی را تحقیر کرد: او مهره مناسبی برای واشنگتن نیست!
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: من از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نمی‌کنم
ترامپ زلنسکی را تحقیر کرد: او مهره مناسبی برای واشنگتن نیست!
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
فایننشال تایمز: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه نفتکش‌های روسیه است
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
انصارالله پهپاد سعودی را منهدم کرد
لاوروف درباره قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان هشدار داد
آخرین اخبار
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
محکومیت افتتاح سفارت کلمبیا در قدس از سوی ۱۹ کشور
بحران انرژی و بن‌بست بودجه‌ای، اوکراین را در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا قرار داد
لاوروف درباره قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان هشدار داد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
آیزنکوت وعده نابودی شاخه نظامی حماس را در ۱۸ ماه داد
رویترز: کاخ سفید با محدودسازی استارشیلد، دفاع پهپادی اوکراین را مختل کرد
مخالفت سناتور‌های آمریکایی با توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان
انصارالله پهپاد سعودی را منهدم کرد
فایننشال تایمز: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه نفتکش‌های روسیه است
ترامپ زلنسکی را تحقیر کرد: او مهره مناسبی برای واشنگتن نیست!
ادعای ترامپ: من از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نمی‌کنم
فرانسه استقرار تجهیزات نظامی در عربستان را آغاز کرد
بازگشت استارلینک و حمله اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه
عون خواستار فشار آمریکا بر رژیم اسرائیل شد
فریدمن: ترامپ اوکراین را قربانی معامله با پوتین کرد
لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را لغو کرد
نخست‌وزیر آلبانی در پی تشدید اعتراضات: استعفا نمی‌کنم
وزیر خارجه سوریه وارد ریاض شد
چهارمین حمله خرابکارانه به خطوط انرژی سوریه در کمتر از یک ماه
ترامپ پخش زنده اعدام نظامی آمریکایی را لغو کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
هشدار پوتین درباره پاسخ به حملات اوکراین، قیمت نفت را افزایش داد
مرگ بیش از ۳۰ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف مدرسه‌ای در پاکستان
تهدید پوتین به پاسخ متقابل به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی
افشای جاسوسی سایبری شرکت اسرائیلی از طریق تبلیغات آنلاین
دو کشته در حمله به اقامتگاه رئیس شورای ریاستی یمن
باران سیل‌آسا در استانبول؛ مسیل خشک از آب لبریز شد