باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نشریه پولیتیکو گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تلاش می‌کند در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بار دیگر توجه رهبران اروپایی را به خود جلب کند؛ اما افزایش نگرانی‌ها درباره قیمت انرژی و بن‌بست در مذاکرات مربوط به بودجه این اتحادیه ممکن است سایر موضوعات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

به نوشته پولیتیکو، منابع آگاه همچنین می‌گویند برخی رهبران اتحادیه اروپا از نحوه مدیریت روابط زلنسکی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احساس نارضایتی می‌کنند.

به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا، اظهارات علنی و انتقادی زلنسکی علیه ترامپ به پیشبرد روابط کمک نکرده و در این زمینه «مفید نبوده است».

پیش‌تر، کمیسیون اروپا اعلام کرده بود که قیمت گاز در اتحادیه اروپا از ابتدای سال جاری میلادی ۱۴۰ درصد و قیمت گازوئیل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

این کمیسیون همچنین هشدار داده بود که اروپا در آستانه فصل گرمایش با ذخایر پایین گاز و زمستانی بسیار دشوار روبه‌رو است.

با وجود این نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی و افزایش قیمت‌ها، کمیسیون اروپا همچنان بر عزم خود برای اطمینان از توقف کامل خرید انرژی روسیه از سوی تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تأکید می‌کند.

منبع: تاس