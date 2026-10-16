وزیران خارجه ۱۹ کشور با محکوم کردن افتتاح سفارت کلمبیا در قدس، این اقدام را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تضعیف‌کننده تلاش‌های بین‌المللی برای تحقق راه‌حل دو دولتی دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیران امور خارجه ترکیه و ۱۸ کشور دیگر روز جمعه افتتاح سفارت کلمبیا در قدس اشغالی را به‌شدت محکوم کردند.

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای مشترک به نقل از وزیران خارجه این کشور‌ها اعلام کرد که آنان «قاطعانه این تصمیم را رد می‌کنند».

در این بیانیه آمده است که این اقدام قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می‌کند و تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار بر پایه راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌سازد.

این بیانیه به امضای وزیران امور خارجه ترکیه، الجزایر، جیبوتی، مصر، اندونزی، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مالزی، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سومالی، سودان، سوریه و یمن رسیده است.

وزیران خارجه این کشور‌ها بار دیگر تأکید کردند هرگونه اقدام یا تصمیمی که با هدف تغییر وضعیت حقوقی یا تاریخی قدس اشغالی اشغالی یا به‌رسمیت‌شناختن این شهر به‌عنوان پایتخت اسرائیل اتخاذ شود، «باطل و بی‌اعتبار است و هیچ اثر حقوقی ندارد».

آنان در این زمینه به قطعنامه‌های ۴۷۶ و ۴۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کردند که هر دو در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسیدند. این قطعنامه‌ها تلاش‌ها برای تغییر ماهیت یا وضعیت قدس اشغالی را رد می‌کنند و از کشور‌ها می‌خواهند نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را از این شهر خارج کنند.

در این بیانیه، قدس اشغالی بخشی از سرزمین فلسطین توصیف شده است که از سال ۱۹۶۷ به اشغال درآمده است.

وزیران خارجه ۱۹ کشور همچنین از دولت کلمبیا خواستند در تصمیم خود تجدیدنظر کند و آن را لغو کند، به تعهداتش بر اساس حقوق بین‌الملل پایبند بماند و از اقداماتی که حقوق مشروع ملت فلسطین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خودداری کند.

آنان در پایان بار دیگر حمایت خود را از حق ملت فلسطین برای تشکیل کشوری مستقل و دارای حاکمیت، با پایتختی قدس اشغالی شرقی، اعلام کردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کشور کلمبیا ، قدس اشغالی
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