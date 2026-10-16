باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: اگر بخواهیم براساس نتایج ۲ تیم نظر بدهیم که استقلال نتایج خوبی گرفته و الان با ۲ برد پشت سر هم آمار خوبی در لیگ نخبگان آسیا به جا گذاشته است. به هر حال استقلال در کنترل بازی خوب بود، اما گل‌هایی که زد یک مقدار رنگ خلاقیت فردی بیشتر از کار تیمی دیده می‌شد. البته در کل نتیجه خوب و روحیه بخشی بود.

او افزود: نکته قابل توجه این بود که وقتی تیم‌ها می‌خواهند در این سطح بازی کنند نیاز به بازیکنان خوب و باکیفیت دارند. کمااینکه ما دیدیم وقتی یاسر آسانی به بازی آمد توانست با حرکت فردی خود خلاقیت به خرج بدهد و یک گل بزند. ما برای شرکت در این مسابقات لازم داریم که علاوه بر تدابیر تاکنیکی کادر فنی در نظر می‌گیرد، بازیکنان باکیفیت هم داشته باشیم.

مازیار بیان کرد: تیم تراکتور هم خوب بازی کرد. البته با توجه به شرایطی که برای تراکتوری‌ها ایجاد شد و آنها سفر طولانی که داشتند و نحوه رسیدن آنها به ورزشگاه در عمان که مسیر طولانی بود این کار را برایشان سخت کرده بود. به نظر می‌رسد که تراکتور از لحاظ انسجام تیمی نیاز به زمان بیشتری دارد تا جواد نکونام بتواند با تیم هماهنگ شود.

کارشناس فوتبال گفت: استقلال در ۲ بازی ۲ برد کسب کرده و صددرصد پیروزی تا اینجا به دست آورده و این آمار خوبی است.

او درباره اینکه علل ناکامی تراکتور در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا چه چیزی هست، گفت: جواد نکونام لازم دارد که تفکرات خود را به تیم تراکتور القا کند. البته یکی، ۲ حاشیه برای تیم تراکتور در چند وقت اخیر ایجاد شد بی تاثیر نبوده است چرا که تیم تراکتور تمرکز لازم را برای ادامه مسابقات چه در لیگ برتر و چه در آسیا داشته باشد. باید هر چه زودتر از طرف مدیریت باشگاه ترتیبی اتخاذ شود که حاشیه‌ها از تیم دور شود و تیم بتواند از لحاظ فنی کار خود را ادامه بدهد.

مازیار درباره اینکه نبود علیرضا بیرانوند در درون دروازه تاثیرگذار بود، گفت: نه، نمی‌توانیم خیلی درباره این مسئله صحبت کنیم به خاطر اینکه موقعیتی ایجاد نشد. ما زمانی می‌توانیم درباره این مسئله حرف بزنیم که تراکتور گل می‌خورد و در آن صورت ما می‌گفتیم نبود بیرانوند تاثیر گذار بوده است. تراکتور در میانه میدان نتوانست تدابیر تاکنیکی خود را انجام بدهد.

کارشناس فوتبال درباره اینکه وابستگی زیاد استقلال به یاسر آسانی به ضرر این تیم خواهد بود، گفت: بله، استقلال در فاز هجومی خیلی به یاسر آسانی وابسته است. ماشاریپوف هم بازیکن خوبی است. در کل یکی از برگ‌های برنده استقلال این است که این تیم تقریبا جوان شده است و حضور بازیکنانی مثل قلی زاده، رزاقی نیا و سحرخیزان به استقلال کمک کرده است و این تیم به لحاظ انرژیک تیم جوانی دارد و اگر یک مقدار هماهنگ باشند می‌توانند عملکرد بهتری از خود نشان بدهند.

او درباره اینکه عدم میزبانی نمایندگان ما در آسیا تاثیرگذار است یا نه! گفت: حتما تاثیرگذار است. من امیدوارم که شرایطی اتفاق بیفتد که ما دوباره بتوانیم هم میزبان باشیم و هم اگر میهمان هستیم با حداقل زمان به کشور میزبان برویم و مجبور نباشیم که زمینی برویم. به هر حال از لحاظ انرژیکی تاثیرگذار است و این تیم‌ها در لیگ داخلی هم دارند بازی می‌کنند و نکته مهمی است.

مازیار درباره اینکه کدامیک از این ۲ تیم شانس زیادی برای صعود از گروهشان دارند، گفت: به هر حال هنوز ۲ هفته گذشته و نمایندگان ما ۸ هفته دیگر باید بازی کنند تا مشخص شود چه تیمی به مرحله بعدی صعود می‌کند. من فکر می‌کنم هنوز یک مقدار زود است که بخواهیم در این باره نظر بدهیم، اما آنچه که مشخص است که تیم‌های استقلال و تراکتور در ۲ هفته اول آمار خوبی داشته‌اند. تیم‌های مهدی رحمتی به لحاظ دفاعی ساختار منظمی دارد. البته المحرق بحرین یک تیم طراز اول آسیایی نیست. من فکر می‌کنم اگر گل گهر بتواند با یک امتیاز از آنجا بیرون بیاید خیلی به نفعش است.