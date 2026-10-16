شخصیت حضرت زینب (س) الگویی از صبر و استقامت است

باشگاه خبرنگاران جوان -آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با یادآوری حضور پرستاران در شرایط بحرانی از جمله دوران همه‌گیری کرونا و سال‌های جنگ اظهار کرد: پرستاران در سخت‌ترین شرایط، از بیمارستان‌ها تا بیمارستان‌های صحرایی و خطوط مقدم جبهه، در کنار مجروحان حضور داشتند و برای درمان، نجات جان آنان و انتقالشان به مراکز درمانی تلاش کردند.

نورمفیدی خاطرنشان کرد: قدردانی از پرستاران نباید تنها در حد بیان باشد، بلکه باید برای رفع مشکلات و توجه به مطالبات این قشر فداکار اقدامات عملی انجام شود.



آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هشیاری در جنگ روایت‌ها تاکید کرد و افزود: جنگ تحمیلی اخیر ابعاد پیچیده‌ای دارد و دشمن در کنار اقدامات خصمانه خود، عرصه رسانه را نیز به میدان تقابل با جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان افزود: جنایات و رفتار‌های وحشیانه دشمن با عملیات رسانه‌ای و روایت‌سازی همراه شده است و صد‌ها شبکه ماهواره‌ای برای اثرگذاری بر افکار عمومی فعالیت می‌کنند؛ ازاین‌رو، شناخت اهداف این جریان و هوشیاری در برابر آن اهمیت اساسی دارد.

آیت‌الله نورمفیدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز تربیت بدنی و ورزش، بر ضرورت گسترش فرهنگ ورزش همگانی در میان همه گروه‌های سنی تاکید کرد و گفت: مردم باید تا زمانی که توانایی دارند، ورزش را در برنامه زندگی خود حفظ کنند و حتی پیاده‌روی روزانه نیز می‌تواند در این مسیر موثر باشد.

وی افزود: ورزش علاوه بر تقویت سلامت جسمی، به بهبود وضعیت روحی، افزایش نشاط و ارتقای کیفیت زندگی کمک می‌کند و اگر فرهنگ فعالیت بدنی در جامعه گسترش یابد، می‌توان از بخشی از هزینه‌های سنگین دارو و درمان نیز کاست.