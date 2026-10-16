رئیس دپارتمان VAR توضیحاتی درباره استفاده از این سیستم در بازی خیبر و پرسپولیس ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حکیم، رئیس دپارتمان VAR درباره استفاده از سیستم VAR برای اولین بار در لیگ برتر فوتبال بانوان، اظهار کرد: برای اولین بار قرار است در تاریخ فوتبال بانوان قرار است بازی خاتون بم و گل‌گهر سیرجان با VAR برگزار شود. پیش از این آرزو داشتیم یک بازی لیگ برتر آقایان با این سیستم برگزار شود اما اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که در فوتبال بانوان هم از VAR استفاده می‌کنیم.

وی درباره استفاده از کمک داور ویدیوئی در بازی خیبر و پرسپولیس گفت: موضوعی که به اشتباه در رسانه‌ها مطرح شد، استفاده از یک دوربین در این سیستم بود که قطعا این موضوع غلط است زیرا براساس شیوه نامه های فیفا باید دست کم چهار دوربین برای استفاده از VAR داشته باشیم. دوربین اصلی، آفساید چپ و راست و نمای نزدیک. بازی روز گذشته با ۸ دوربین برگزار شد.

رئیس دپارتمان VAR اضافه کرد: برخی مواقع برای یک مسابقه شاید ۱۸ دوربین هم وجود داشته باشد اما فقط یک دوربین داریم که صحنه و مدرک اصلی را برای تغییر تصمیم داور وجود دارد که باید به مانیتور کنار زمین ارسال کنیم‌. در آن مسابقه از ۲ زاویه برای داور تصاویر ارسال شده و تصمیم گیری کردند.