سازمان پخش اسرائیل از افزایش سطح آماده‌باش امنیتی این رژیم در آستانه انتخابات سراسری ۲۷ اکتبر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان پخش اسرائیل روز جمعه گزارش داد که این رژیم در روز‌های اخیر، در آستانه انتخابات سراسری ۲۷ اکتبر جاری، سطح آماده‌باش امنیتی خود را با هدف مقابله با احتمال تشدید تنش‌ها افزایش داده است.

این رسانه اعلام کرد: «در حال حاضر، اطلاعات تأییدشده‌ای درباره قصد ایران یا حزب‌الله برای حمله به اسرائیل در دست نیست؛ با این حال، ارتش اسرائیل تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند و با توجه به نشانه‌ها و تحولات در جبهه‌های مختلف، این دوره را حساس توصیف می‌کند.»

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شامگاه پنجشنبه نشستی امنیتی با حضور مقام‌های ارشد دستگاه‌های امنیتی برگزار کرد.

سازمان پخش اسرائیل همچنین گزارش داد که نتانیاهو و ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم، طی روز‌های اخیر درباره احتمال تشدید تنش‌ها هشدار داده‌اند.

به گفته این رسانه، زامیر اعلام کرده است که با توجه به هشدار‌های مکرر در جبهه‌های مختلف و حساسیت شرایط کنونی، احتمال تشدید تنش‌ها افزایش یافته است.

در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، درگیری میان اسرائیل و ایران آغاز شد که ۱۲ روز ادامه داشت. در جریان این جنگ، اسرائیل تأسیسات مهم هسته‌ای ایران، از جمله نطنز و فردو، و همچنین مواضع نظامی این کشور را هدف قرار داد. تهران نیز در پاسخ، موج‌های گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک، موشک‌های مافوق صوت و پهپاد‌ها را به سمت شهر‌ها و پایگاه‌های اسرائیل شلیک کرد.

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، پس از ناکامی مذاکرات دیپلماتیک، آمریکا و اسرائیل تهاجم نظامی مشترک، هماهنگ‌شده و غافلگیرانه‌ای را علیه ایران آغاز کردند. 

منبع: آناتولی

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، تدابیر امنیتی
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